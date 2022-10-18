Український стартап Wombats Corp отримав $250 тисяч від фонду Atlassian

Український стартап Wombats Corp отримав $250 тис. від фонду Atlassian Ventures.

Про це повідомив засновник компанії Роман Бубякін, передає AIN.UA.

Проєкту Wombats Corp, який працює над безкоштовними та платними плагінами на Atlassian Marketplace, уже більше п’яти років.

"Усе починалося із безкоштовного плагіна з мінімальними амбіціями, аби просто перевірити, як все працює. Це був стан, коли ти не можеш не розробити хоч щось для публічного використання, просто мусиш спробувати", – розповів Бубякін.

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Він працював над проєктом у вільний від основної роботи час. Перший платний плагін API Tokens for Jira випустив на Atlassina Marketplace три роки тому. На нього було навіть кілька пропозицій продажу, але розробник їх відхилив, адже однією з цілей було "отримати досвід та фан".

Пошуком інвестицій для Wombats Corp Бубякін зайнявся у грудні 2021 року. Він вирішив залучати інвестиції не під уже наявні продукти, а під ідею: "Головний елемент подачі – ідея. Вона мала якнайкраще підходити вимогам Atlassian Ventures: унікальність, потенційний успіх, а ще сумісність із Atlassian Cloud продуктами, оскільки вже п’ять років компанія переводить все у хмару".

Щоб підготуватися до спілкування з інвесторами, Бубякін залучив допомогу фахівців з дизайну (для створення прототипу), спеціалістів із інвестицій, а також бізнес-аналітика, який допомагав готувати усі матеріали для пітчу та відповіді на питання.

За словами Бубякіна, у цьому випадку війна майже не вплинула на процес залучення інвестицій. Єдина відмінність від мирного часу – питання по нормах американського права щодо співпраці з окупованими українськими територіями.

У такий спосіб вдалося залучити $250 тис. на умовах convertible loan з поверненням через шість років під 3% річних (або обміном боргу на акції компанії за умови виходу на IPO).

Ці кошти засновник проєкту планує витратити на набір команди та реалізацію проєкту, під ідею якого фонд і виділив кошти.