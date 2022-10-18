Україна імпортувала з ЄС продуктів харчування з початку року на $2,2 мільярда, – ІАЕ

У січні-серпні 2022 року в Україну було ввезено агропродукції на $3,98 млрд, що на 22% менше, ніж за вісім місяців минулого року.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" з посиланням на дані Державної митної служби.

Основними постачальниками агропродовольчої продукції до України, як і зазвичай, виступають держави Європейського Союзу. Обсяги імпортних поставок з цього регіону склали $2,18 млрд, тобто майже 55% закупівель.

У країнах Азії наша держава закупила харчів на $754 млн (19%), у країнах Латинської Америки – на суму $256 млн (6%), а Африки – $148 млн (4%).

Поставки з цих чотирьох регіонів покривають понад 4/5 всього вітчизняного імпорту продукції АПК.

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Рейтинг основних постачальників продовольства в Україну звично очолює Польща ($590 млн).

До топ-10 цього переліку увійшли Туреччина ($339 млн), Німеччина ($294 млн), Італія ($226 млн), Нідерланди ($185 млн), Франція ($166 млн), Норвегія ($131 млн), США ($121 млн), Китай ($118 млн) та Іспанія ($111 млн).

Сумарно вони забезпечують понад 57% українського аграрного імпорту.

Товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну вже кілька років поспіль залишається без суттєвих змін. У нинішньому році зростання вартості закупівель фіксується лише щодо овочів та залишків переробної промисловості.

Найбільша частка закупівель зарубіжних продуктів харчування припадає на плоди та ягоди. Імпорт продукції цієї групи продуктів за вісім місяців поточного року склав $398 млн.

Серед товарів-лідерів за обсягами закупівель – традиційно риба та морепродукти. Їх імпорт за січень-серпень 2022 року склав $362 млн.

Насіння і плодів олійних, переважно соняшнику для сівби, за січень-серпень 2022 року імпортували на $264 млн.

Значно – на понад 40% – збільшилась вартість закупівлі овочів. За цей період вона склала $263 млн.

Обсяги поставок в Україну різних харчових продуктів – екстрактів, концентратів і соусів – становили $262 млн.

Алкогольних і безалкогольних напоїв з початку року імпортували на $261 млн, а тютюнових виробів – на $227 млн.

Залишків, кормів для тварин закупили на суму $229 млн.

Сукупно ці продукти утворюють 57% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції.