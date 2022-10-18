Катарська державна Qatar Energy розраховує стати світовим лідером у торгівлі скрапленим газом

Катарська державна нафтогазова компанія Qatar Energy розраховує стати світовим лідером у торгівлі скрапленим природним газом (СПГ) і набирає для цього фахівців.

Про це повідомив міністр енергетики Катару й голова компанії Саад аль-Каабі, передає enkorr із посиланням на місцеві ЗМІ.

"У зв'язку з природним розширенням компанія Qatar Energy розраховує стати світовим лідером у торгівлі СПГ і вже формує для цього команди фахівців. Вона не має планів залучати сторонні торгові компанії для продажу СПГ", – зазначив аль-Каабі.

Катар входить у найбільшу трійку в світі за запасами газу. Наразі в країні працюють над розширенням видобутку газу й виробництва СПГ з Північного родовища в Перській затоці. Згідно з планами компанії, до 2027 року Катар вироблятиме замість нинішніх 77 млн тонн 126 млн тонн СПГ на рік.

Раніше повідомлялося, що французька компанія TotalEnergies підписала угоду про розширення видобутку скрапленого природного газу в Катарі.