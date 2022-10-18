Кабмін запропонував знизити вимоги для надання податкових пільг в рамках закону про "інвестнянь"

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді поширити так званий "закон про інвестнянь" та податкові пільги на проєкти вартістю від 12 мільйонів євро.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні уряд подасть до ВРУ законопроект, яким буде удосконалено положення закону про "інвестиційних нянь". Попри війну, ми маємо одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб відтепер преференції цього закону стосувалися проєктів не від 20 млн євро, а від 12 млн євро", – сказав Шмигаль.

Він додав, що також пропонується розширити перелік сфер, у яких можна реалізовувати відповідні проєкти, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що запропоновані зміни дозволять брати участь у програмі "інвестнянь" не лише великим, а й середнім інвесторам.

Крім того, передбачається можливість для інвестора розпочати реалізацію проекту ще до укладення спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25% від вартості загального розміру значних інвестицій.

"Також пропонується зменшити межі розміру значних інвестицій, вкладених в об’єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору, та кількість створених нових робочих місць впродовж строку реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями для можливості залучення до інвестиційного процесу більшого кола суб’єктів господарювання не тільки великих, але й середніх підприємств", – написав Мельничук у Telegram.

Як повідомлялося, на початку серпня Кабінет міністрів спростив умови подачі проєктів для отримання податкових пільг в рамках закону "про інвестнянь".

Йдеться про проєкти із сумою фінансування від 20 млн євро і тривалістю реалізації до 5 років, які втілюються за підтримки так званих "інвестнянь" та охоплюють сфери переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого збагачення, поводження з відходами, транспорту, логістики, освіти, охорони здоров'я тощо.