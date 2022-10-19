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Кривий Ріг і Криворізький район частково залишилися без світла через російські обстріли

электрика,свет,электроэнергия,лампочка

Російські окупанти завдали ракетного удару по об’єкту енергетичної структури у Криворізькому районі, унаслідок чого є серйозні руйнування.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул вранці 19 жовтня у Telegram.

"Унаслідок удару без електроенергії залишилося багато населених пунктів Криворізького району (у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській громадах) та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі. Внаслідок знеструмлення насосних станцій мікрорайон також залишився без водопостачання", – зазначив він.

За його словами, енергетики та всі необхідні служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару. Зокрема, на мікрорайоні Інгулець електрика була відновлена о 5 ранку. О 6.30 знову було аварійне відключення, проте наразі світло і вода є.

Також окупанти продовжують удари по Нікопольського району. Обстрілів з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії зазнали Марганецька та Червоногригорівська громада.

Як повідомили у "ДТЕК Енерго" внаслідок російських обстрілів постраждало одне з енергетичних підприємств компанії.

"Унаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Енергетики оперативно розпочали роботи з ліквідації наслідків обстрілів для подальшого відновлення роботи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зупинка підприємства призвела до обмежень енергопостачання в регіоні, але в даний момент тривають роботи з його відновлення.

Автор: 

Кривий Ріг (266) електроенергія (4235) водопостачання (204) Дніпропетровська область (254)


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Вилкул главный корректировщик!! не верю что такое гандонище и любитель русского мира мог исцелится.
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19.10.2022 10:38 Відповісти
Ця мразота,вiлкул,з друзяками та родичами дерибанять бюджет мiста аж шуба завертаеться.Його давно треба було б повiсити на першому стовпI!!
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19.10.2022 15:55 Відповісти

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