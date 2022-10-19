Мер Дніпра підтвердив, що екснардеп Микитась пропонував йому хабар у 22 мільйони євро

Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив, що екснардеп Максим Микитась пропонував йому хабар на 22 млн євро.

Про це він повідомив у Telegram.

"Звісно, ви вже прочитали цю новину. Так, підтверджую, це – правда. Як особа процесуальна і під підпискою про конфіденційність, я не особливо вдаватимуся в деталі", – зазначив він.

Філатов уточнив, що після того, як отримав пропозицію хабара, одразу пішов до НАБУ, як цього вимагає законодавство.

"Я не брав і не беру участі в жодних оперативних "комбінаціях" правоохоронних органів. Просто, коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім потопав у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон Про запобігання корупції", — резюмував він", – додав він.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра Бориса Філатова. Це одна з найбільших сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні.

За даними слідства, у жовтні підозрюваний запропонував меру Дніпра хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

В НАБУ не уточнюють прізвища затриманого екснардепа, вказавши лише на його причетність до управління держкомпанією "Укрбуд" та те, що він вже є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії, яка наразі слухається у суді. Таким чином, ймовірно йдеться про Максима Микитася.