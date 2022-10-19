SpaceX втрачає по $20 мільйонів на місяць на обслуговуванні Starlink в Україні, – Маск

SpaceX втрачає на обслуговуванні системи супутникового зв’язку Starlink в Україні по $20 млн на місяць, проте компанія не відмовлятиметься від надання послуг.

Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

Він уточнив, що роботу 11 тис. із 25 тис. терміналів оплачують треті особи, решту витрат бере на себе SpaceX. Водночас Міноборони США досі не взяло на себе фінансування Starlink.

"SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць на неоплачувані послуги та витрати, повʼязані з підвищеними заходами безпеки для кібервоєнного захисту, але ми продовжимо робити це (зітхає)", – написав мільярдер.

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Раніше видання CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України. Утім, згодом Маск передумав та заявив, що SpaceX продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink в Україні.