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Новини
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SpaceX втрачає по $20 мільйонів на місяць на обслуговуванні Starlink в Україні, – Маск

маск

SpaceX втрачає на обслуговуванні системи супутникового зв’язку Starlink в Україні по $20 млн на місяць, проте компанія не відмовлятиметься від надання послуг.

Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.

Він уточнив, що роботу 11 тис. із 25 тис. терміналів оплачують треті особи, решту витрат бере на себе SpaceX. Водночас Міноборони США досі не взяло на себе фінансування Starlink.

"SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць на неоплачувані послуги та витрати, повʼязані з підвищеними заходами безпеки для кібервоєнного захисту, але ми продовжимо робити це (зітхає)", – написав мільярдер.

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Раніше видання CNN із посиланням на власні джерела повідомляло, що компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, від яких залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Пізніше власник SpaceX Ілон Маск у Twitter підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України. Утім, згодом Маск передумав та заявив, що SpaceX продовжить фінансувати систему супутникового зв’язку Starlink в Україні.

Автор: 

інтернет (1328) Маск Ілон (385) SpaceX (211) Starlink (110)


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Микитась готовий був давати Філатова хабаря у 22 млн€...
Продовжувати?
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19.10.2022 12:31 Відповісти
25 000 - 11 000 = 14 000
Послуги коштують 100$ на місяць
14 000 * 100 = 1 400 000
"та витрати, повʼязані з підвищеними заходами безпеки для кібервоєнного захисту Джерело: https://biz.censor.net/n3374770" - а як він намагався раздавати інет по всьому світу без підвищених заходів безпеки?
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19.10.2022 15:00 Відповісти
Взагалі-то, послуга для України коштує https://www.starlink.com/deposit/?invitationCode=0a8b8c73-3000-40d9-b58c-c015515c1ace&processorToken=af3d08ca-e80e-4683-9367-bee260548a1d 60 $ на місяць
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19.10.2022 16:26 Відповісти
Я вже брав майже по максімуму
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19.10.2022 16:43 Відповісти
Що ти, Маще, пропонуєш? Щоб українці скинулись тобі на кусок хліба?
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19.10.2022 15:26 Відповісти
А чому американський підприємець, який не має жодного відношення до України повинен фінансувати зв'язок для нашої армії? Ви там не при@уїли часом?
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19.10.2022 16:32 Відповісти
не повинен, тепер залишилось з'ясувати чому послуга для України повинна коштувати майже 1500 долларів на місяць на термінал, коли у всьому світі вона коштує в середньому 100 долларів.
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19.10.2022 16:46 Відповісти
Це був би непоганий хід, але не 20 млн, як жадає Маск, так як взагалі не зрозуміло звідки ця цифра.
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19.10.2022 16:51 Відповісти
Лажанувся пацанчик... Тепер не відмиється...
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19.10.2022 16:10 Відповісти

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