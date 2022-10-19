Рада створила Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, до кінця року він може роздати 20 мільярдів (оновлено)

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт 8027 щодо створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За відповідне рішення проголосував 251 нардеп, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт передбачає, що всі гроші від націоналізації російських активів направлятимуть до спецфонду і надалі використовуватимуть за погодженням із профільним комітетом Верховної Ради за визначеними напрямами. При цьому депутати відповилися першочергово спрямовувати ці кошти на підтримку Збройних Сил України.

Зокрема, кошти з фонду йтимуть на будівництво громадських будівель, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів критичної інфраструктури, пов’язаних з наданням послуг водопостачання, водовідведення, теплопостачання, відновлення та капремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії РФ, а також придбання житла для таких осіб.

Також кошти передбачатимуться на розроблення проєктної документації для об’єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії РФ, закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Железняк додав, що під час розгляду проєкту закону були враховані ще дві правки – щодо відновлення коштом Фонду пошкодженого внаслідок російської агресії електропостачання та освітлення, а також відновлення газопостачання. За його словами, автори законопроєкту планують начебто вже в цьому році залучити для фінансування Фонду 20 млрд від націоналізації російських активів.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту закону, за даними військових адміністрацій негайного відновлення потребують пошкоджені об’єкти: житлово-комунального господарства – 1463 од.; освіти – 829 од.; медицини – 301 од.; житла – 38386 од. Зазначені дані постійно оновлюються і їх кількість збільшується кожного дня.