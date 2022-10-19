ЄС заощадив 11 мільярдів євро на імпорті газу завдяки сонячній та вітровій енергії

Відновлювані джерела енергії дозволили Європейському Союзу уникнути імпорту викопного газу на 99 млрд євро з початку війни в Україні, що на 11 млрд євро більше, ніж торік, завдяки рекордному зростанню вітрової та сонячної енергії.

Про це свідчать дані дослідження, проведене аналітичними центрами E3G та Ember, передає Euractiv.

Відповідно до них, з березня 2022 року сонячна та вітрова енергія виробили чверть електроенергії ЄС, дозволяючи уникнути імпорту 70 млрд кубометрів газу.



У свою чергу, це також допомогло пом’якшити скорочення виробництва гідроелектроенергії, спричинене посухами та падінням атомної енергії, спричиненого техобслуговуванням та низкою збоїв у французькому атомному секторі.



"Вітер і сонце вже допомагають європейським громадянам. Але майбутній потенціал ще більший", – зазначив Кріс Росслоу, старший аналітик Ember.



Дослідження показує, що з березня 19 країн-членів ЄС досягли рекордного виробництва вітрової та сонячної електроенергії.



Серед них Польща є країною з найбільшим відсотком річного зростання (+48,5% порівняно з 2021 роком), тоді як Іспанія зареєструвала найбільше абсолютне зростання генерації.



Нещодавнє дослідження Ember та Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) підтвердило, що війна в Україні та ціни на викопне паливо прискорили енергетичний перехід ЄС, причому країни-члени ЄС визнали роль відновлюваних джерел енергії для енергетичної безпеки, оголосивши про значне збільшення їхніх потужностей.



За останні два роки 19 європейських урядів збільшили амбіції своєї стратегії декарбонізації, причому деякі з них планують виробляти майже всю електроенергію з відновлюваних джерел до 2030 року.



Згідно зі звітом, незважаючи на захмарні ціни, 20% електроенергії в ЄС вироблялося з природного газу в період з березня по вересень 2022 року, що становить 82 млрд євро.



Водночас аналітики Ember і E3G застерігають від шкідливих наслідків продовження інвестицій у газову інфраструктуру, кажучи, що минула політика ЄС є відповідальною за збільшення газової залежності.