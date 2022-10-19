Обсяг готівки в обігу зріс з початку року на 50 мільярдів, – Нацбанк

Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня, становила 677,7 млрд грн, що на 50,1 млрд грн або 8% більше, ніж на початку року.

Про це свідчать дані Національного банку.

Зокрема, в обігу перебуває майже 3 млрд банкнот на загальну суму 672,4 млрд грн, а також понад 14,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,2 млрд грн.

Водночас за останні пів року готівка в обігу загалом скоротилася на трохи більше 1% або на 7,3 млрд грн – станом на 1 квітня 2022 року в обігу перебувало 685 млрд грн. За вересень цього року ця тенденція була ще суттєвішою – готівка в обігу зменшилася на 10,3 млрд грн.

Зазначається, що наразі на одного жителя України припадає 70 банкнот і 167 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2022 року – 71 та 162 шт. відповідно).

Традиційно в готівковому обігу найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості), а найменше – монет номіналом 10 гривень (0,9%).

Серед банкнот найменше зараз у обігу – номіналом 10 гривень (3,9%), адже НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть значно довший час перебувати в обігу.

Водночас найбільше в готівковому обігу банкнот номіналом 500 гривень (25,8%), що пов’язано зі зростанням попиту на цей номінал банкнот.

Утім, у Нацбанку наголосили, що в умовах війни безпечнішими і надійнішими є безготівкові розрахунки та віддалені канали фінансового обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Тож закликає громадян віддавати перевагу безготівковій оплаті та без нагальної потреби не відвідувати банківські відділення через підвищену загрозу повторних ракетних ударів, що спостерігається останнім часом.