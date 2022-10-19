Імпорт вугілля в Україну з початку року впав у 3,2 раза

Україна у січні-вересні 2022 року знизила імпорт вугілля кам’яного та антрациту в 3,2 раза (на 10 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 4,5 млн тонн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної митної служби.

Як повідомляється, вугілля імпортоване на $1,1 млрд, що на 27,1% менше, ніж у січні-вересні 2021 року ($1,51 млрд).

Із РФ надійшло вугілля на $430,16 млн (довоєнні поставки, частка в імпорті 39,02%), США – на $309,18 млн (28,04%), Австралії – на $127,43 млн ​​(11,56%), інших країн – на $235,77 млн (21,38%).

Експорт Україною вугілля за дев'ять місяців 2022 року становив 624,2 тис. тонн на $191,3 млн, у тму числі в Словаччину – на $115,99 млн, Польщу – на $47,58 млн, Угорщину – на $25,16 млн, інші країни – на $2,57 млн. У січні-вересні 2021 року експорт становив 4,98 тис. тонн на $0,8 млн.

Як повідомлялося, Україна у січні-серпні знизила імпорт кам’яного вугілля та антрациту утричі (на 8,68 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 4,37 млн тонн.

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту на 15,4% порівняно з 2020 роком – до 19,56 млн тонн.