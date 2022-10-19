Україна імпортувала нафтопродуктів з початку року $6,1 мільярда, їх вартість зросла на 72%

Україна у січні-вересні 2022 року імпортувала 5,24 млн тонн нафтопродуктів (бензини, дизпаливо, мазут, реактивне паливо та інше), що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,99 млн тонн).

Як свідчать дані Державної митної служби, нафтопродукти імпортовано на суму $6,14 млрд, що на 72,1% більше, ніж у січні-вересні 2021 року ($3,17 млрд),передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, із Білорусі імпортовано паливо на $793,51 млн (частка – 12,93%), Індії – на $688,35 млн (11,21%), РФ – на $590,39 млн (9,62%), інших країн – на $4,07 млрд млн ​​(66,24%). За дев'ять місяців 2021 року сумарна вартісна частка палива з Білорусі та РФ в імпорті становила 64,13%.

Крім того, Україна за дев'ять місяців експортувала 55,36 тис. тонн (-79% до січня-вересня 2021 року) нафтопродуктів на загальну суму $64,54 млн (-56,5%). Вартість поставленого на адресу контрагентів з Литви палива становила $16,4 млн, Туреччини – $11,53 млн, Естонії – $6,02 млн, інших країн – $30,59 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році імпортувала 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що на 9,6% більше, ніж 2020 року (8,02 млн тонн).