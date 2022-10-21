Молдова зберігатиме в українських сховищах газ на випадок припинення постачання від "Газпрому"

Молдовська державна компанія Energocom купила за підсумками аукціону 10 млн кубометрів газу, він зберігатимться в Україні на випадок припинення постачання палива російським "Газпромом".

Як повідомила Energocom, газ придбаний за ціною 997 євро за тисячу кубометров, передає Інтерфакс-Україна.

Компанія уточнила, що газ буде зберігатися в Україні і буде використовуватись у разі припинення постачання від "Газпрому".

Energocom провів тендер у рамках спільного проєкту реконструкції та розвитку Молдови та Європейського банку (ЄБРР) "Безпека постачання газу". Таким чином, Молдова скористалася кредитною лінією для диверсифікації постачання палива. Аукціон проходив за правилама ЄБРР.

Молдавська госкомпанія уточняє, що подібні аукціони будуть проводитись і в подальшому.

Наразі Молдова отримує газ від "Газпрому" за ціною $1031 за тисячу кубометрів.

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Як повідомлялося, "Газпром" зменшив обсяги постачання газу в Молдову у жовтні на 30% нібито через те, що "Нафтогаз України" відмовляється надавати послугу з транспортування газу в повному обсязі. У "Нафтогазі" раніше пояснювали, що транспортування газу через один з пунктів на кордоні з РФ неможливе через його окупацію російськими військами та пропонували перенести відповідні об’єми на інший пункт прийому газу на кордоні.

Зменшення обсягів постачання російського газу до Молдови відбулося після того, як молдовський оператор ГТС запровадив віртуальний реверс газу в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України".