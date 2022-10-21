Державне КБ "Південне" програло суди про відновлення роботи ліквідованого 5 років тому банку
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 18 жовтня залишив без задоволення касаційну скаргу акціонера ПАТ "АКБ "Новий" та залишив у силі рішення судів попередніх інстанцій, які підтвердили законність рішення Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Як повідомляє пресслужба Нацбанку, постанова Верховного Суду є остаточною в зазначеній судовій справі та оскарженню не підлягає.
Позивачем у цій справі є найбільший акціонер банку – державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля", якому належало 18,33% акцій ПАТ "АКБ "Новий".
"Суд підтвердив, що станом на 11 липня 2017 року розмір регулятивного капіталу банку "Новий" становив менше однієї третини від мінімального рівня, установленого нормативно-правовим актом НБУ. Отже, в Національного банку були наявні правові підстави для прийняття рішення про віднесення банку "Новий" до категорії неплатоспроможних", – прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.
Як повідомлялося, Національний банк 13 липня 2017 року відмовив у погодженні плану припинення банківської діяльності ПАТ "АКБ "Новий" та прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних через нестачу капіталу.
Банк "Новий" було засновано у 1992 році. Його найбільшим акціонером на початок січня 2017 року було Державне космічне агентство (18,3297%), Таїсія Булавінова (9,9933%), Борис Ганджа (9,9599%), Олександр Ярецький (9,9533%).
Згідно з даними Нацбанку України, на початку квітня 2017 року за розміром загальних активів (770,59 млн грн) банк "Новий" займав 58 місце серед 90 працюючих на той час українських банків.
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