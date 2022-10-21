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Новини
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Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"

коломойский,боголюбов

Велика Палата Верховного Суду відхилила касаційну скаргу державного "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій у справі за позовом пов’язаного з Ігорем Коломойським АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ).

Таким чином, суди на вимогу заводу підтвердили, що його кредитні зобов’язання перед "Приватбанком" нібито виконані належним чином, що може допомогти колишнім власникам у судових процесах за межами країни, повідомляє пресслужба банку.

"НЗФ фактично вдалося отримати рішення найвищої судової інстанції України, яке по своїй суті є "довідкою" для іноземних судових процесів про те, що кредитні зобов’язання підприємства колишніх власників перед "Приватбанком" були нібито належним чином виконані. Тобто – кредитні кошти були використані за призначенням, а самі кредити були погашені позичальником", – зазначається у повідомленні.

Водночас "Приватбанк" наголошує, що це не відповідає дійсності, а рішення українських судових інстанцій колишні власники банку можуть використати у міжнародних судах для уникнення відповідальності за виведення коштів "Приватбанку".

"Даний позов НЗФ є штучним та був пред’явлений компанією з орбіти колишніх власників банку з єдиною метою – встановити в судах України юридичні факти для перешкоджання розгляду в США позовів, ініційованих Міністерством юстиції США, а також саботування справи "Приватбанку" в США ($685 млн плюс відсотки) та в Ізраїлі ($600 млн плюс відсотки)", – йдеться у повідомленні.

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"Приватбанк" також зауважує, що цю справу мав слухати Касаційний господарський суд з огляду на пряму заборону кодексу на повторну передачу справи до Великої Палати (нагадаємо, що дана справа вже передавалася касаційним судом до Великої Палати, проте повернута нею з посиланням на відсутність виключної правової проблеми).

"Як наслідок, рішенням Великої Палати "Нікопольському заводу феросплавів" вдалося захистити неіснуюче та не передбачене законодавством України право на припинення зобов'язань за договором... Додатково таким рішенням фактично створено прецедент, за яким особа може звернутися до господарського суду не з метою захисту своїх прав, а виключно для встановлення юридичного факту, що до цього часу вважалося неможливим", – наголошують у "Приватбанку".

Як повідомлялося, на початку жовтня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування за підозрою колишніх топменеджерів "Приватбанку" у розкраданні понад 8,4 млрд грн коштів банку. Серед підозрюваних у цій справі н ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет та колишній перший заступник голови правління Володимир Яценко.

Автор: 

арбітраж (245) Боголюбов Геннадій (208) Верховний Суд (373) Коломойський Ігор (1772) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+27
Тилові гниди продовжують знищувати державу зсередини.
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21.10.2022 12:28
+26
Оце і є справжній, класичний, без кавичок, заробіток на крові... На крові та стражданнях українського народу. З одного боку ЗЕлена промоскальська потолоч клянчить гроші у Заходу й водночас дає змогу покриває та дає змогу міжнародному злодію та аферисту користатися тими самими західними грошима напряму, чи опосередковано, це вже не принципово... Таким чином одночасно вирішується декілька задач: нищиться українська економіка, нищиться імідж української держави, дискредитується міжнародна підтримка України, даючи привід зменшувати нам грошову та військову підтримку. Бєня з його політ-проектом "слуга" судячи з того, що виробляє ця шобла, це проект кремля, котрий мімікрує в залежності від ситуації, починаючи з 2019 року, змінюючи лише риторику та форму, але за змістом та діями весь час направлений на одне єдине - нищення української незалежної держави там де тільки це можливо, усіма можливими засобами...
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21.10.2022 15:49
+22
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21.10.2022 13:55
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Тилові гниди продовжують знищувати державу зсередини.
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21.10.2022 12:28 Відповісти
Это кого ты имеешь в виду?
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21.10.2022 15:12 Відповісти
судя по всему имелись ввиду некоторые представители судебной сферы богоизбранных ... а может и все
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21.10.2022 15:53 Відповісти
Нащі судді роблять гарний мінет коломойському.
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21.10.2022 13:07 Відповісти
Судьям пофик. Шо им из ОПы скажут то и делают. А вот как уж Коломойский и Зеленский между собою расчитываются -никто не знает.
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21.10.2022 15:14 Відповісти
Судьям пофик ???
Краще вже казати про чистий "професійний альтруїзм" ну дуже великої палати, спрямовний на компенсацію "втраченого" беньою
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21.10.2022 19:33 Відповісти
Є три гілки влади - ВИКОНАВЧА (Президент), ЗАКОНОТВОРЧА(Депутати) і СУДОВА(Судді), вони цілком незалежні друг від друга, так є у всьому світі. Як що одна гілка кажу інщій що їй робити, то це грубе порушення закону і Конституції. Маю надію і сіддям і Зе винесе присудок народ України.
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21.10.2022 20:30 Відповісти
Ти ще скажи про суд божий. Всі дружньо посміємось.
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21.10.2022 20:51 Відповісти
Ну так Божий суд пишеться з великої літери.
А ті чиновники в Україні хто себе вважає богами це перщі черговики на шибеницю.
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21.10.2022 21:40 Відповісти
Лучшие представители народа Украины сражаются с врагом. Большинство за Украину. Но к сожалению, кто-то нехороший придумал садить в телевизор смешные физиономии, исполняющие разные веселые штуки. И народ, после массовых просмотров рожиц, весело бежит к урнам и за рожицы голосует. А потом те, кто управляет телевизором получает полное право ложить на все суды и Конституции. Такова селя ви, Валера.
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21.10.2022 21:20 Відповісти
Вот именно. Можно подумать, что судьи делают это без изволения ЗЄОПЫ
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22.10.2022 14:20 Відповісти
Под чьей крышей⁉️ 🤢💰
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21.10.2022 17:48 Відповісти
Хто при владі, той і дах.
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21.10.2022 20:24 Відповісти
Т е. Мохнатая бабушка не при делах! Браво! На нет и суда нет!
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21.10.2022 13:46 Відповісти
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21.10.2022 13:55 Відповісти
Давай Вова, закликай інвесторів в Україну! Хай несуть свої гроші на відбудову під чесне слово!
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21.10.2022 14:29 Відповісти
Оце і є справжній, класичний, без кавичок, заробіток на крові... На крові та стражданнях українського народу. З одного боку ЗЕлена промоскальська потолоч клянчить гроші у Заходу й водночас дає змогу покриває та дає змогу міжнародному злодію та аферисту користатися тими самими західними грошима напряму, чи опосередковано, це вже не принципово... Таким чином одночасно вирішується декілька задач: нищиться українська економіка, нищиться імідж української держави, дискредитується міжнародна підтримка України, даючи привід зменшувати нам грошову та військову підтримку. Бєня з його політ-проектом "слуга" судячи з того, що виробляє ця шобла, це проект кремля, котрий мімікрує в залежності від ситуації, починаючи з 2019 року, змінюючи лише риторику та форму, але за змістом та діями весь час направлений на одне єдине - нищення української незалежної держави там де тільки це можливо, усіма можливими засобами...
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21.10.2022 15:49 Відповісти
Имея такую марионетку как Зеля Коломой любые судебные иски в Украине выииграет без проблем.
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21.10.2022 17:28 Відповісти
Для этого он и сделал на своём Г+Г из "табуретки" преп
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21.10.2022 17:50 Відповісти
поржали уроды ).. для 73%
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21.10.2022 18:18 Відповісти
Своего папика ЗЄ в обиду не даст даже если развалится Украина.
Он перед ним в долгу
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22.10.2022 14:22 Відповісти
думается мне у папика на своего ублюдка есть что-то ..
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22.10.2022 15:51 Відповісти
Однозначно есть, стопроцентно
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22.10.2022 18:28 Відповісти
Ну що ж...Центр Сімона Візенталя тепер авторитетно заявить: на Украінє умєншилісь проявлянія нацизма і антісємітізма,правда не рєшон вопрос с проклятіямі Бандєри і Шухєвіча і виплат рєпараций за іх дєянія многострадальному государству Ізраіль.....
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21.10.2022 18:32 Відповісти
Нормас так вийшло. Коломой нічого не виводив, нічого не крав, а гроші на рахунках Коломоя та ЗЄ в офшорах з'явилися самі пор собі.

73% зелених дебілів все одно ніхєра не зрозуміють з написаного. Все це дуже складно для них (Олегу Розлогову привіт).
От якби про піввареника чи ліпецьку фабрику...
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21.10.2022 18:55 Відповісти
Правильно....народ хотів "видовищ" та "адреналіну" , а Порох їм їх не дав, втримавши разом з Гонтарєвою фінансову систему України і не давши їй завалитись через банкрутство Приватбанку . Рефінансувавши з бюджету цей Банк і забравши його в державну власність Порох не дав любітєлям Бєні і Зє відчути, що таке повний фінансовий пі#дєц... За це Гонтаревій спалили хату, а Пороха Бєня зі своєю сворою Ге+Ге об'явили "баригою та мародером"... Зате зараз все так, як і хотіли "зрітєлі кукольного тєатра" ...і видовища, і пі#дєц...
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21.10.2022 19:54 Відповісти
Нажаль хворим на усю макітру прихильникам найвеличнішого боневтіка хоч сокирою га лопі це вирубуй вони все одне будуть бекати за цього дебіла .
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21.10.2022 20:00 Відповісти
беня при моні не може бути винуватим впринципі
і це дякуючи 73% в рожевих окулярах...
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21.10.2022 20:15 Відповісти
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21.10.2022 20:34 Відповісти
На скільки я розумію з усього бардаку, який твориться, Блазень планує повторити 90-ті з гіперінфляцією і розкраданням ("приватизацією") держ майна з копійки Бєнєй, Рінатом і т.д.
А може статися й так, що зі "слугами" будуть розбиратися дуже швидко і без питань.
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21.10.2022 21:09 Відповісти
На время аойны необходимо запретить все приемы в суды от коломоя.
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22.10.2022 01:30 Відповісти
И кто ж запретит? Прокурор же очередной на 100% свой.
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22.10.2022 14:24 Відповісти
Прикро про це чути, не треба бути дуже обізнаним щоб зробити висновок, всі ці суди, тільки ракові пухлини на тілі держави, ніякої користі від їх діяльності, одні витрати для бюджету.
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22.10.2022 08:04 Відповісти
До каких пор єтот еврейский гандон и ворюга коломойский будет грабить украинский народ??7
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22.10.2022 09:34 Відповісти
Догадайтесь до каких пор .Ответ на поверхности
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22.10.2022 14:26 Відповісти
Hey
Here it comes
Hey
Have some fun
Hey
Everybody in the house, come on

Hava nagila,HAVA NAGILA
Hey
Hey
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22.10.2022 13:26 Відповісти
$470 ОТМЫТЫХ МИЛЛИАРДОВ, НЕДВИЖИМОСТЬ И ЗАВОДЫ В США: СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА ПРИВАТБАНКА ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО 5 июня 2019

4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council ..

Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,

составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).

Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
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22.10.2022 14:31 Відповісти
КОЛОМОЙСКИЙ: ПОРОШЕНКО ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ,

ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО "1+1"
3 мая, 2019
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-poroshenko-proigral-vybory-potomu-chto-u-nego-ne-bylo-11-933071.html
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22.10.2022 14:35 Відповісти
Бигус в гостях у Коломойского

«ТОЛЬКО НА ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА НЕ НАДО ДАВИТЬ.

МНЕ НЕ НАДО ГОВОРИТЬ, ЧТО КТО-ТО ГОЛОДАЕТ ИЛИ НЕ ХВАТАЕТ НА АРМИЮ,
А Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ ДВА МИЛЛИАРДА.

Я НЕ СПЕШУ.»

Портнов - не апологет режима Януковича, он выполнял свою работу.
У меня с ним хорошие отношения.

https://bykvu.com/ua/bukvy/116529-poroshenko-proigral-vybory-potomu-chto-u-nego-ne-bylo-1-1-kolomojskij/
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22.10.2022 14:39 Відповісти
Бабло, нічого вічного,ідеалогічного- тільки бабки(((((
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22.10.2022 19:17 Відповісти
СМИ раскрыли перечень офшорных компаний и партнеров олигарха (ИНФОГРАФИКА)

15 мая 2019

Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.

https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
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22.10.2022 14:44 Відповісти
ПРИВАТНАЯ ИМПЕРИЯ: ЧТО В УКРАИНЕ ПРИНАЛДЕЖИТ ОЛИГАРХУ КОЛОМОЙСКОМУ
Система YouControl https://youcontrol.com.ua/ru/fpg/default/group-info/?id=1#_blank связывает с его бизнес-группой «Приват»

ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/15/7214980/#_blank записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения

Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.

Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.


Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».
«Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.

Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук

Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине

В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».

В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, https://investgazeta.delo.ua/ekonomika/posadka-po-trebovaniju-obankr-275768/#_blank обанкротилась в пользу «Привата»

В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».


Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.

Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.

В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров.

ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.

Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.
Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».

Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх https://ru.krymr.com/a/28938366.html#_blank оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».

https://hromadske.ua/ru/posts/chastnaya-imperiya-chto-v-ukraine-prinadlezhit-kolomojskomu
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22.10.2022 14:47 Відповісти
Кодломойскому принадлежит в Украине ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и Г+Г
Вот он и посадил в президентское кресло своего протеже.



А помогли ему в этом73% не думающих , мягко говоря, людей
Вот теперь и мають те, що зробили.

И войну в том виде, какой она сейчас есть.

При Порохе осталось отвоевать кусочек ДНРЛНР, а теперь дай Бог выжить вообще

Хоть поржем - говорили они...
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22.10.2022 15:48 Відповісти
Стефанчук-Зеленський «рулять в тилу», поки Патріоти Україну боронять від рашистів ***** ціною свого життя!!!
Сашко Білий попереджав про таких!!
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22.10.2022 15:59 Відповісти
Як можливе таке рішення !? Превентивно ,як колись ,отримували гніди про те,що перебували в Україні!
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22.10.2022 19:20 Відповісти
А, що там гарант скаже на рахунок цього......не на часі?
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23.10.2022 00:05 Відповісти
Придёт время и на делах по бене будут пиариться все кому не лень и на тех кто оного обслуживал.
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23.10.2022 08:27 Відповісти

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