Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"
Велика Палата Верховного Суду відхилила касаційну скаргу державного "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій у справі за позовом пов’язаного з Ігорем Коломойським АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ).
Таким чином, суди на вимогу заводу підтвердили, що його кредитні зобов’язання перед "Приватбанком" нібито виконані належним чином, що може допомогти колишнім власникам у судових процесах за межами країни, повідомляє пресслужба банку.
"НЗФ фактично вдалося отримати рішення найвищої судової інстанції України, яке по своїй суті є "довідкою" для іноземних судових процесів про те, що кредитні зобов’язання підприємства колишніх власників перед "Приватбанком" були нібито належним чином виконані. Тобто – кредитні кошти були використані за призначенням, а самі кредити були погашені позичальником", – зазначається у повідомленні.
Водночас "Приватбанк" наголошує, що це не відповідає дійсності, а рішення українських судових інстанцій колишні власники банку можуть використати у міжнародних судах для уникнення відповідальності за виведення коштів "Приватбанку".
"Даний позов НЗФ є штучним та був пред’явлений компанією з орбіти колишніх власників банку з єдиною метою – встановити в судах України юридичні факти для перешкоджання розгляду в США позовів, ініційованих Міністерством юстиції США, а також саботування справи "Приватбанку" в США ($685 млн плюс відсотки) та в Ізраїлі ($600 млн плюс відсотки)", – йдеться у повідомленні.
"Приватбанк" також зауважує, що цю справу мав слухати Касаційний господарський суд з огляду на пряму заборону кодексу на повторну передачу справи до Великої Палати (нагадаємо, що дана справа вже передавалася касаційним судом до Великої Палати, проте повернута нею з посиланням на відсутність виключної правової проблеми).
"Як наслідок, рішенням Великої Палати "Нікопольському заводу феросплавів" вдалося захистити неіснуюче та не передбачене законодавством України право на припинення зобов'язань за договором... Додатково таким рішенням фактично створено прецедент, за яким особа може звернутися до господарського суду не з метою захисту своїх прав, а виключно для встановлення юридичного факту, що до цього часу вважалося неможливим", – наголошують у "Приватбанку".
Як повідомлялося, на початку жовтня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування за підозрою колишніх топменеджерів "Приватбанку" у розкраданні понад 8,4 млрд грн коштів банку. Серед підозрюваних у цій справі н ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет та колишній перший заступник голови правління Володимир Яценко.
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Краще вже казати про чистий "професійний альтруїзм" ну дуже великої палати, спрямовний на компенсацію "втраченого" беньою
А ті чиновники в Україні хто себе вважає богами це перщі черговики на шибеницю.
Он перед ним в долгу
73% зелених дебілів все одно ніхєра не зрозуміють з написаного. Все це дуже складно для них (Олегу Розлогову привіт).
От якби про піввареника чи ліпецьку фабрику...
і це дякуючи 73% в рожевих окулярах...
А може статися й так, що зі "слугами" будуть розбиратися дуже швидко і без питань.
Here it comes
Hey
Have some fun
Hey
Everybody in the house, come on
Hava nagila,HAVA NAGILA
Hey
Hey
4 июня стали известны детали иска, поданного 21 мая национализированным украинским ПриватБанком в Канцелярский суд штата Делавэр.Об этом пишет "https://biz.nv.ua/ukr/finance/kolomoyskiy-mozhe-stati-geroyem-naybilshogo-keysa-z-vidmivannya-groshey-50025382.html?prefer_lang=ukr НВ " со ссылкой на аналитический центр https://www.atlanticcouncil.org/images/royaltyfree/kolomoisky_case.pdf?fbclid=IwAR1NmPUljK7chtFxw_GfBbmlHYgIgBn2lW0w0E3wrFFn4VZvRlFx6XPEwK4 Atlantic Council ..
Отмечается, что самая яркая деталь в этом иске - это сумма: "С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров владельцев В КИПРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРИВАТБАНКА, которые использовались для отмывания средств,
составил $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Если такая сумма будет доказана в суде, то это будет самый большой кейс по отмыванию денег, который совершен одной группой лиц.
ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕ БЫЛО "1+1"
3 мая, 2019
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-poroshenko-proigral-vybory-potomu-chto-u-nego-ne-bylo-11-933071.html
«ТОЛЬКО НА ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА НЕ НАДО ДАВИТЬ.
МНЕ НЕ НАДО ГОВОРИТЬ, ЧТО КТО-ТО ГОЛОДАЕТ ИЛИ НЕ ХВАТАЕТ НА АРМИЮ,
А Я БУДУ ПОЛУЧАТЬ ДВА МИЛЛИАРДА.
Я НЕ СПЕШУ.»
Портнов - не апологет режима Януковича, он выполнял свою работу.
У меня с ним хорошие отношения.
https://bykvu.com/ua/bukvy/116529-poroshenko-proigral-vybory-potomu-chto-u-nego-ne-bylo-1-1-kolomojskij/
15 мая 2019
Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.
https://racurs.ua/n121938-biznes-imperiya-kolomoyskogo-smi-raskryli-perechen-ofshornyh-kompaniy-i-partnerov-oligarha.html
Система YouControl https://youcontrol.com.ua/ru/fpg/default/group-info/?id=1#_blank связывает с его бизнес-группой «Приват»
ОКОЛО 975 КОМПАНИЙ и 37 ключевых лиц.
И хотя ПриватБанк к ней уже не принадлежит, группа до сих пор носит это название. Официально она не зарегистрирована, поэтому де-юре такой группы не существует. Но де-факто она есть. Также структура объединяет ряд активов, которые https://www.pravda.com.ua/articles/2019/05/15/7214980/#_blank записаны вовсе не на Коломойского.
Больше всего активов «Привата» - в нефтегазовом секторе.
Коломойскому и его партнерам принадлежит треть акций JKX Oil&Gas и часть акций «Укрнефтебурения
Кременчугский НПЗ, который принадлежит компании «Укртатнафта»
Реализуют этот бензин, в частности, через сеть АЗС, которые работают под брендами Авиас, Sentoza, ANP.
Кроме того, у Коломойского также несколько нефтебаз, в частности, «Нефтехимик Прикарпатье», бывший Надворнянский НПЗ.
Однако один из самых ценных активов Коломойского - крупнейшая нефтедобывающая компания в Украине «Укрнафта».
«Привату» в Украине принадлежит вся производственная цепочка от добычи руды (Орджоникидзевскийи Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов - Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.
Партнером Коломойского и Боголюбова по ферросплавному бизнесу является Виктор Пинчук
Коломойский контролирует еще несколько активов в других отраслях.
«Днепроазот» - один из «большой шестерки» заводов химической промышленности в Украине
В 2009 году группа «Приват» начала скупку активов в отрасли авиаперевозок. В августе того года
Фонд государственного имущества Украины продал 94,5% акций «Днеправиа», которые выкупила компания Коломойского «Галтера».
В том же году близкие к группе «Приват» фирмы выкупили 25% акций в авиакомпании «АэроСвит», которая впоследствии, в 2013-м, https://investgazeta.delo.ua/ekonomika/posadka-po-trebovaniju-obankr-275768/#_blank обанкротилась в пользу «Привата»
В сентябре 2010-го Коломойский приобрел чартерную авиакомпанию «Роза Ветров».
Летом 2015 года олигарх признался, что является мажоритарным владельцем авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
Также Коломойский и Боголюбов являются владельцами крупных миноритарных долей в облэнерго Полтавы, Чернигова, Сум и Хмельницкого, и владеют малыми пакетами в Днепрооблэнерго и Запорожьеоблэнерго.
Немалым является и портовый бизнес «приватовцев»: они управляют зерноперерабатывающим комплексом «Бориваж» и Одесским комплексом по переработке нефтепродуктов, а также по меньшей мере тремя компаниями Стивидор, плюс Ильичевским топливным терминалом.
В сельскохозяйственной и пищевой сфере у «Привата» тоже есть активы. З
а сельхозсектор отвечает Приват-АгроХолдинг с земельным банком в 100 000 гектаров.
ТМ «Щедро» представляет сегмент питания - сюда входят Львовский, Харьковский,Запорожский масложировые комбинаты, а также ТМ «Биола»,которая выпускает соки, воды и другие газированные напитки.
В легкой промышленности олигарх контролирует Жидачевский и Измаильский целлюлозно-картонные комбинаты и Днепропласт, что производит «полуфабрикаты» для изготовления пластиковых бутылок.
Отдельно следует упомянуть и о СМИ.
Коломойский является владельцем «1+1 медиа» - большого телевизионного холдинга, в который входят телеканалы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Ukraine Today.
Кроме того, в медиа-активы Коломойского входят женский журнал Bigudi и информационное агентство УНИАН.
Интернет-издание The Бабель, по информации рыночных источников Громадского, тоже финансируют структуры «Привата».
Значительные потери понес Коломойский и группа «Приват» от аннексии Крыма.
Свои потери в Крыму олигарх https://ru.krymr.com/a/28938366.html#_blank оценивает в два миллиарда долларов.
Однако у Коломойского на «материке» остался немалый туристический актив - горнолыжный курорт «Буковель».
https://hromadske.ua/ru/posts/chastnaya-imperiya-chto-v-ukraine-prinadlezhit-kolomojskomu
Вот он и посадил в президентское кресло своего протеже.
А помогли ему в этом73% не думающих , мягко говоря, людей
Вот теперь и мають те, що зробили.
И войну в том виде, какой она сейчас есть.
При Порохе осталось отвоевать кусочек ДНРЛНР, а теперь дай Бог выжить вообще
Хоть поржем - говорили они...
Сашко Білий попереджав про таких!!