Завод Коломойського отримав рішення українських судів про непричетність до виведення коштів з "Приватбанку"

Велика Палата Верховного Суду відхилила касаційну скаргу державного "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій у справі за позовом пов’язаного з Ігорем Коломойським АТ "Нікопольський завод феросплавів" (НЗФ).

Таким чином, суди на вимогу заводу підтвердили, що його кредитні зобов’язання перед "Приватбанком" нібито виконані належним чином, що може допомогти колишнім власникам у судових процесах за межами країни, повідомляє пресслужба банку.

"НЗФ фактично вдалося отримати рішення найвищої судової інстанції України, яке по своїй суті є "довідкою" для іноземних судових процесів про те, що кредитні зобов’язання підприємства колишніх власників перед "Приватбанком" були нібито належним чином виконані. Тобто – кредитні кошти були використані за призначенням, а самі кредити були погашені позичальником", – зазначається у повідомленні.

Водночас "Приватбанк" наголошує, що це не відповідає дійсності, а рішення українських судових інстанцій колишні власники банку можуть використати у міжнародних судах для уникнення відповідальності за виведення коштів "Приватбанку".

"Даний позов НЗФ є штучним та був пред’явлений компанією з орбіти колишніх власників банку з єдиною метою – встановити в судах України юридичні факти для перешкоджання розгляду в США позовів, ініційованих Міністерством юстиції США, а також саботування справи "Приватбанку" в США ($685 млн плюс відсотки) та в Ізраїлі ($600 млн плюс відсотки)", – йдеться у повідомленні.

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"Приватбанк" також зауважує, що цю справу мав слухати Касаційний господарський суд з огляду на пряму заборону кодексу на повторну передачу справи до Великої Палати (нагадаємо, що дана справа вже передавалася касаційним судом до Великої Палати, проте повернута нею з посиланням на відсутність виключної правової проблеми).

"Як наслідок, рішенням Великої Палати "Нікопольському заводу феросплавів" вдалося захистити неіснуюче та не передбачене законодавством України право на припинення зобов'язань за договором... Додатково таким рішенням фактично створено прецедент, за яким особа може звернутися до господарського суду не з метою захисту своїх прав, а виключно для встановлення юридичного факту, що до цього часу вважалося неможливим", – наголошують у "Приватбанку".

Як повідомлялося, на початку жовтня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування за підозрою колишніх топменеджерів "Приватбанку" у розкраданні понад 8,4 млрд грн коштів банку. Серед підозрюваних у цій справі н ексголова правління ПАТ КБ "Приватбанк" Олександр Дубілет та колишній перший заступник голови правління Володимир Яценко.