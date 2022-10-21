Плани вивезення зерна через західний кордон виконуються лише на 24%, – "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" станом на 20 жовтня завантажила лише 24,1% вагонів із сільгосппродукцією для експорту до ЄС через наземні прикордонні переходи в рамках узгоджених із відправниками вантажів планів.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов повідомив в ході зустрічі з представниками ринку аграрних перевезень, пише галузеве видання Railinsider.

Він зауважив, що наразі спостерігається тенденція до зменшення перевезень в бік західних переходів, відповідно також зменшуються черги вагонів на кордоні.

За словами Ткачова, це пов’язано з переорієнтуванням перевезень в морські порти після відкриття морського зернового коридору. Водночас чимало компаній не відміняють плани відвантаженні в бік сухопутних переходів.

"Дуже низькій відсоток виконання планів. Наприклад, по Батьове виконання планів по зерновим лише 26,6%. Заявили 3871 вагон, навантажено тільки 1029. Це дуже погано, це неритмічне відвантаження. По Вадул-Сірету виконання планів 11%, Дякове – 27%, Ізов – 29%, Рені – 20%, Ужгород – 23%, Чоп – 15%, Ягодин – 5,5%", – навів приклади представник "Укрзалізниці".

Він додав, що ненабагато краще виглядає ситуація з іншими аграрними вантажами: щодо олії виконання планів становить 35%, щодо макухи – 44%.

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З огляду на це Ткачов закликав бізнес попереджати про відміну планів, аби дати можливість іншим скористатися провізною спроможністю переходів.

"У мене прохання до ринку, хто отримав плани, особливо по таких переходах як Батьове і Чоп, відмовлятися від планів, аби дати іншим відправникам можливість для перевезення вантажів", – наголосив він.

Крім того, заступник керівника комерційного департаменту "Укрзалізниці", попросив відповідально поставитися до планування обсягів перевезень на листопад.