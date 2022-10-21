Країни ЄС не змогли домовитися про обмеження цін на газ. Німеччина та Угорщина виступили проти

Лідери Євросоюзу в ході дводенного саміту Європейського Союзу, який стартував 20 жовтня в Брюсселі, не змогли домовилися про встановлення обмежень цін на газ, але продовжать пошук компромісу для стримування зростання цін на енергію.

Про це повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель, передає Deutsche Welle.

За даними видання, обговорення енергетичної проблеми затягнулося до глибокої ночі четверга. У підсумку лідери країн ЄС домовилися продовжити роботу на основі рекомендацій Єврокомісії, яка пропонує створити єдину систему закупівель газу та запровадити нову формулу для обчислення ціни на скраплений газ, яка враховувала б різке зниження постачання трубопроводами з Росії. Ці заходи наступного тижня обговорять міністри енергетики країн Євросоюзу.

Водночас лідери країн ЄС наразі відмовилися від пропозиції про обмеження цін на газ. Частина країн, серед яких Бельгія та Франція, пропонували обмежити максимальну ціну на газ, який європейські компанії закуповують на світовому ринку. Інша група країн, до якої входять Німеччина та Угорщина, виступили проти такої пропозиції, побоюючись, що імпортери просто відмовляться продавати газ Європі за штучно обмеженою ціною.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що "напружено працював" із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, щоб досягти прориву у вирішенні цього питання. Наступного тижня вони знову обговорять його у Парижі.

Своєю чергою Шольц зазначив, що суперечки точаться виключно навколо методів, а бажаний результат єдиний для всіх.

"Ціни на газ, на нафту, на вугілля мають знизитися, ціни на електрику мають знизитися, і досягнення цієї мети потребує спільних зусиль усіх нас у Європі", – наголосив Шольц.

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У Німеччині з березня 2023 року можуть запровадити обмеження максимальної ціни на газ, який продається приватним споживачам та підприємствам для опалення приміщень, а також для вироблення електроенергії. На фінансування цього плану німецький уряд збирається взяти протягом найближчих двох років 200 мільярдів євро кредитів.

Бідніші країни Євросоюзу побоюються, що це призведе до порушення умов конкуренції в Європі. Вони вимагають створення загальноєвропейського фонду, який фінансується з бюджету ЄС, для компенсації витрат на енергію, як у випадку з фондом боротьби з наслідками пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, на тлі розбіжностей між країнами ЄС Єврокомісія вирішила не включати у перелік заходів у відповідь на енергетичну кризу озвучену раніше пропозицію запровадити обмеження максимальних цін на газ.

За даними агентства Bloomberg, натомість Єврокомісія прагнула отримати мандат від урядів країн-членів ЄС для запровадження обмеження цін на нідерландському газовому хабі TTF (Title Transfer Facility) – найбільшому майданчику з торгівлі газом у Європі. До такого кроку планується вдатися лише у крайньому випадку. Крім того, в ЄС планується створити спільний механізм для придбання газу, в рамках якого країни координуватимуть заповнення газових сховищ.