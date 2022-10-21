Мешканців Молдови попередили про віялові відключення електроенергії через удари РФ по Україні

Молдовська компанія Premier Energy, яка постачає електроенергію споживачам у центрі та на півдні країни, попередила про можливі віялові відключення через дефіцит електроенергії у пікові години споживання.

Як повідомили у Premier Energy, 21 жовтня державний постачальник електроенергії Energocom поінформував компанію про дефіцит у розмірі 284 МВт, передає Інтерфакс-Україна.

Причина дефіциту – проблеми з постачанням електроенергії до Молдови. Раніше країна отримувала 70% усієї необхідної їй електроенергії від розташованої на території невизнаного Придністров'ї Молдовської ДРЕС (належить російському "Інтер РАО"), а решту 30% забезпечував імпорт з України, яка вимушено припинила постачання електроенергії через російські удари по енергетичних об'єктах.

Водночас Молдовська ДРЕС стикається з проблемами при виробленні електроенергії у зв'язку з дефіцитом природного газу, що постачається до Молдови "Газпромом".

У цій ситуації Молдова уклала контракт про екстрене постачання електроенергії з Румунії. Він закінчується наприкінці жовтня.

"У критичній ситуації, що склалася, через брак електроенергії в умовах надзвичайної ситуації в електроенергетичному секторі, встановленого Комісією з надзвичайних ситуацій, Premier Energy Distribution (підрозділ Premier Energy, – ред.) може отримати припис про обмеження обсягів поставок за рахунок віялового відключення деяких категорій споживачів", – наголосили у молдовській компанії.

Читайте також: "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови у будь-який момент

Premier Energy входить до чеського холдингу Emma Capital, заснованого у 2012 році підприємцем Іржі Шмейцем, партнером нині покійного чеського мільярдера Петра Келлнера з PPF Group. Premier Energy обслуговує понад 800 тис. споживачів, є найбільшим постачальником електроенергії у країні.