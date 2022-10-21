Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС зросли на гривню за тиждень
Середня ціна на скраплений газ за тиждень з 14 по 21 жовтня у великих мережах АЗС виросла на 1,01 грн – до 27,86 грн за літр.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз подорожчав на 1 грн і 1,33 грн за літр – до 28,27 і 28,53 грн відповідно.
У мережі "Укрнафти" ціна на автогаз виросла на 1,28 грн – до 27,33 грн/л, на станціях "Авіас" та у інших мережах групи "Приват" – на 1,15 грн, до 27,43 грн за літр.
Крім того, на 0,4-1,6 грн за літр підвищили ціни на автогаз у мережах "БРСМ-Нафта", VostokGaz, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.
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