Бюро економічної безпеки знову провело обшуки у нелегального виробника цигарок на Одещині

Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) провели обшуки у Одеській області, у результаті яких вилучили упаковки для сигарет відомих торгових марок, тютюн та папір для виробництва сигарет на суму понад 10 млн грн.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, обшуки відбулися в рамках розслідування провадження про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів.

БЕБ не називає компанію, однак на оприлюднених відомством фотографіях зображені пачки цигарок відомих брендів, у тому числі Parliament та Lucky Strike з написами англійською та російською мовами.

Зокрема, вилучено картонні упаковки для сигарет відомих торгових марок – 10 палет, папір для виробництва цигарок в рулонах – 2 палети, картонні коробки з речовиною схожою на тютюн – 250 ящиків. Загальна вага вилучених товарно матеріальних цінностей становить близько 38 тонн (понад 20 тонн тютюну). Виявлені та вилучені цінності визнано речовими доказами.

За даними слідства, у 2020-2022 роках працівники цього підприємства здійснювали продаж тютюнових виробів власного виробництва за готівкові кошти, без відображення таких операцій в податковій та фінансовій звітності.

"У результаті ухилення від сплати акцизного податку та податку на додану вартість підприємство завдало державі збитків на загальну суму понад 18,5 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється за ознаками правопорушень, передбачених ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

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Як повідомлялося, на початку серпня БЕБ декілька днів вже проводило обшуки на складських приміщеннях в Одеській області у справі про незаконне виробництво цигарок відомих марок. Загальна вартість нелегальних тютюнових виробів та обладнання тоді оцінювалась у 150 млн грн.

За даними слідства, службові особи компаній, використовуючи підконтрольні їм підприємства, налагодили незаконне виробництво цигарок відомих торгових марок з підробленими марками акцизного податку. У подальшому цигарки продавалися громадянам за цінами нижче ринкових. За підрахунками фахівців БЕБ, орієнтовні збитки від несплати податків цими компаніями становлять 90 млн грн в місяць.

Наприкінці серпня БЕБ повідомляло, що в рамках цього кримінального провадження вилучило у якості речових доказів понад 2 млн пачок тютюнових виробів орієнтовною вартістю 130 млн грн. Водночас детективи БЕБ не встановили складу злочину у діях службових осіб підприємства, де виявили контрафактну продукцію і вирішили закрити кримінальне провадження. При цьому вилучені сигарети на підставі судового рішення передали до Збройних Сил України.

Однак уже в жовтні БЕБ повідомило директору підприємства, що є виробником тютюнових виробів на території Одеської області, про підозру у виготовленні, зберіганні, придбанні з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку (ч. 1 ст. 199 КК України).