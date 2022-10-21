Правоохоронці заарештували активи лише чотирьох білоруських компаній в Україні, – дослідження

Серед топ-50 білоруських компаній в Україні за виручкою, правоохоронці заарештували активи лише чотирьох компаній. Інші далі працюють.

Про це йдеться в дослідженні провайдера доступу до державних реєстрів Vkursi.

Серед найбільших активних білоруських компаній в Україні за чистим доходом українська прокуратура, органи Міністерства юстиції чи АРМА арештували майно лише у чотирьох юридичних осіб із білоруськими бенефіціарами чи засновниками.

АРМА мала б передати активи або майно інших чотирьох компаній, за інформацією в медіа – але їхній арешт не зафіксований через відсутність зареєстрованого обтяження.

Про це свідчать дані досьє юридичних осіб у russian Roots – реєстру компаній України, пов’язаних з РФ і РБ.

Натомість інші 42 компанії із білоруським корінням, які мають найбільший чистий дохід станом на 2020 рік, далі працюють попри наявність зв’язків із Білоруссю.

Серед перших 50 компаній з білоруським корінням за виручкою медіа зафіксували передачу АРМА активів сімох компаній: ТОВ "БНК-Україна", ТОВ "ЗІІ "Торговий дім "МАЗ-Україна", ТОВ "Белавтодор-Україна", ТОВ "Август Україна", ТОВ "Сервіс-Ойл", ТОВ "Торговий дім "Гомельскло-Україна" та ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

Проте фактичне обтяження щодо арешту українськими органами юстиції зафіксоване лише у ТОВ "Агророзквіт", ТОВ "ЗІІ "Торговий дім "МАЗ-Україна", ТОВ "Белавтодор-Україна" та ТОВ "Прикарпатзахідтранс", за даними Vkursi.

Київська прокуратура арештувала рухоме майно ТОВ "ЗІІ "Торговий дім "МАЗ-Україна" на $1 млн.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) арештувало рухоме майно ТОВ "ЗІІ "Торговий дім "МАЗ-Україна" та ТОВ "Белавтодор-Україна", хоч і вказало загальну вартість арештованого в обтяженні як 0 грн.

ТОВ "Прикарпатзахідтранс" було власником української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок". Програма "Схеми" пов’язує нафтопродуктопровід із оточенням політика-зрадника Віктора Медведчука.

Ще 30 червня 2021 року АРМА отримала в розпорядження все майно та інфраструктури нафтопроводу за рішенням Вищого антикорупційного суду. 1 липня минулого року АРМА підписала із АТ "Укртранснафта" договір на управління українською ділянкою нафтопроводу.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклав санкції на білоруську юридичну особу ТОВ "АГРОРОЗКВІТ". Це сталося у грудні 2021 року. Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції арештувало все рухоме майно компанії, про що свідчить реєстрація обтяження за 17 травня 2022 року. Загальна сума арештованого склала більше 33 млн грн.

Попри наявність інформації в медіа про передачу активів в АРМА, обтяження щодо арешту активів чи майна не зареєстровано у ТОВ "БНК-Україна", ТОВ "Август Україна", ТОВ "Сервіс-Ойл", ТОВ "Торговий дім "Гомельскло-Україна".

Загалом в Україні зареєстровано 5 623 юридичні особи із білоруськими власниками або засновниками. Із них 4802 резиденти чи громадяни РБ мають вплив на діючий бізнес (у статусі "Зареєстровано").

Станом на жовтень 2022 року, до 10 компаній України з білоруським корінням за виручкою (останні оприлюднені дані фінзвітності) входили: