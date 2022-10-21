Для "економічного дива" в Україні знадобиться $80 мільярдів інвестицій на рік, – голова Мінекономіки
Метою України після завершення війни є здійснення стрибка, який можна охарактеризувати як "економічне диво", для чого необхідно залучати щорічно $70-80 млрд приватних інвестицій.
Про це перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час бізнес-форуму у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Для розвитку української промисловості треба залучати інвестиції, за нашими розрахунками, $70-80 млрд щорічно протягом як мінімум п'яти років. Це великий виклик", – сказала віце-прем'єрка.
Серед пріоритетних секторів вона назвала military tech, сільське господарство, металургію та IT, а також наголосила на глибинній переробці та розвитку малого та середнього бізнесу.
Свириденко запевнила , що інтерес інвесторів до України зберігається і під час війни, зокрема навіть із Китаю. За її словами, його практичній реалізації має сприяти страхування 90% військових ризиків, про яке досягнуто домовленості з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA) із Групи Світового банку.
Вона заявила, що "всі розуміють, що після війни Україна буде привабливим місцем для інвестицій".
За даними НБУ, на кінець 2021 року прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за всю її історію її становили $64,16 млрд, з яких через інструменти участі в капіталі – $46,21 млрд, проте це менше, ніж на кінець 2013 року, коли вони досягли відповідно $67,03 млрд та $56,02 млрд.
З 2000 року рекордними обсягами ПІІ за рік були 2014, 2007 і 2021 роки – $17,2 млрд, $14,93 млрд і $12,07 млрд відповідно.
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