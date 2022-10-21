Для "економічного дива" в Україні знадобиться $80 мільярдів інвестицій на рік, – голова Мінекономіки

Метою України після завершення війни є здійснення стрибка, який можна охарактеризувати як "економічне диво", для чого необхідно залучати щорічно $70-80 млрд приватних інвестицій.

Про це перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час бізнес-форуму у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для розвитку української промисловості треба залучати інвестиції, за нашими розрахунками, $70-80 млрд щорічно протягом як мінімум п'яти років. Це великий виклик", – сказала віце-прем'єрка.

Серед пріоритетних секторів вона назвала military tech, сільське господарство, металургію та IT, а також наголосила на глибинній переробці та розвитку малого та середнього бізнесу.

Свириденко запевнила , що інтерес інвесторів до України зберігається і під час війни, зокрема навіть із Китаю. За її словами, його практичній реалізації має сприяти страхування 90% військових ризиків, про яке досягнуто домовленості з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій (MIGA) із Групи Світового банку.

Вона заявила, що "всі розуміють, що після війни Україна буде привабливим місцем для інвестицій".

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За даними НБУ, на кінець 2021 року прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україну за всю її історію її становили $64,16 млрд, з яких через інструменти участі в капіталі – $46,21 млрд, проте це менше, ніж на кінець 2013 року, коли вони досягли відповідно $67,03 млрд та $56,02 млрд.

З 2000 року рекордними обсягами ПІІ за рік були 2014, 2007 і 2021 роки – $17,2 млрд, $14,93 млрд і $12,07 млрд відповідно.