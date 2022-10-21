Уряд заклав у економічний прогноз активні бойові дії до літа наступного року, – Свириденко

Кабінет міністрів підтверджує свій закладений у проект держбюджету на 2023 рік прогноз зростання економіки України наступного року на 4,6%, він передбачає продовження активних бойових дій до літа наступного року.

Про це перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час бізнес-форуму у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сценарій (зростання на 4,6% у 2023 році, – ред.) ґрунтується насамперед на військовому сценарії, де передбачається активна база ведення бойових дій протягом шести місяців", – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що у поточному році за результатами двох кварталів прогнозувалося падіння економіки на 37,5%.

"Думаю, що за рік ми все ж таки вийдемо на найкращі показники – на рівні 30%", – зауважила перший віцепрем'єр, підтвердивши попередню оцінку Мінекономіки.

Вона додала, що інфляція за підсумками цього року прогнозується на рівні 30%.

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Як повідомлялося, напередодні Нацбанк України погіршив припущення свого макропрогнозу щодо безпеки. Зокрема, тепер НБУ очікує суттєвого зменшення ризиків тільки з середини 2023 року. У зв'язку з цим центробанк погіршив свій прогноз зростання ВВП наступного року з 5,5% до 4%, але водночас покращив оцінку спаду цього року з 33,4% до 31,5%.

При цьому НБУ з огляду на посилення терористичних російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури заклав у свій макропрогноз віялові відключення по всій країні в опалювальний сезон, проте вважає, що в цілому енергосистема впорається з його проходженням.