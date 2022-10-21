Прокуратура передала до суду справу про брехню в декларації депутатки від "Слуги народу"

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 21 жовтня скеровав до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IХ скликання за обвинуваченням в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

САП не називає прізвища депутата, однак обставини справи вказують, що йдеться про Анну Колісник ("Слуга народу").

За даними слідства, у декларації за 2020 рік вона не вказала дві квартири у столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень та автомобіль, які перебували у неї у користуванні. Також нардеп не внесла відомості про нежитлові приміщення, які розташовані в м. Харків, що належать їй на праві власності.

"Загалом народний депутат не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", – зазначається у повідомленні.

На сьогодні обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції, чинній до 21 липня 2021 року) скеровано до ВАКС для розгляду по суті.

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Як повідомлялося, НАБУ повідомило Колісник про підозру у цій справі 14 жовтня.

Минулого року НАЗК з'ясувало, що вона не вказала у декларації нежитлове приміщення у Харкові, яке їй належить на 25%. У своїх поясненнях народний депутат сказала, що загубила документи, і тому не подала коректну інформацію про цю нерухомість. НАЗК ці пояснення не врахувало, бо в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ця інформація є.

Також декларант не вказала інформацію про те, що користується квартирою у Києві вартістю 1,6 млн грн. Сама вона стверджувала, що "забула" це зробити, бо на момент декларації вже тривалий час не використовувала це житло, хоча й отримувала від держави кошти на компенсацію вартості його оренди.

Крім цього, народний депутат не задекларувала мотоцикл Honda 2014 року випуску, який вона купила в 2017 році.

Анна Колісник стала народною депутаткою у 25 років. До цього вона працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.