Україна зможе збільшити запаси газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів, – Чернишов

На середину листопада Україна зможе накопичити 15 млрд кубометрів газу, чого має вистачити на осінньо-зимовий період.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

"На 15 листопада ми матимемо 15 млрд кубометрів газу. Цього нам достатньо для проходження опалювального сезону", – сказав Чернишов.

За його словами, відкоректований план накопичення енергоресурсів передбачав, що на 15 жовтня у сховищах має бути накопичено 14,5 млрд кубометрів газу.

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Водночас, на сьогодні накопичено приблизно 1,8 млн тонн вугілля на складах, тоді як за планом накопичення мало бути 2,5 млн тонн.

"З огляду на певні обмеження, які стосуються енергетики, ми змушені споживати більше вугілля для виробництва електроенергії тепловою генерацією", – пояснив міністр.

Він зауважив, що з огляду на падіння споживання енергії, накопичених запасів енергоресурсів вистачить для проходження опалювального сезону.

Чернишов також нагадав, що тарифи на опалення для населення залишаються незмінними порівняно з попереднім осінньо-зимовим сезоном.