Україна скоротила імпорт фруктів та горіхів на 16%, – ІАЕ

Україна у січні-серпні 2022 року імпортувала фруктів та горіхів на загальну суму $398 млн, що на 16% менше відповідного показника 2021 року в $471 млн.

Про це йдеться в повідомленні "Інституту аграрної економіки" з посиланням на дані Державної митної служби України.

Основним постачальником продукції цієї групи до України вже понад 10 років залишається Туреччина, з якої за вісім місяців цього року імпортовано понад 126 тис. тонн фруктів. Частка Туреччини у вартості українського імпорту плодів склала 27,1%.

Також значні закупівлі фруктів українські компанії здійснили в Еквадору (15,3%), Єгипту (6,8%), Греції (6%), Колумбії (5,5%), Іспанії (4,9%) й Коста-Ріки (4,1%).

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Сукупно ці сім країн сформували майже 70% вартості імпорту продукції даної групи до України.

Найбільшим попитом серед плодово-ягідної продукції в нашій країні традиційно користуються цитрусові і банани, які в січні-серпні 2022 року сформували майже 3/5 вартості її імпорту.

Якщо в імпорті цитрусових більше половини обсягів стабільно належать Туреччині, то закупівлі бананів Україна здійснює переважно в країнах Латинської Америки, зокрема Еквадорі, Колумбії та Коста-Ріці, які цього року забезпечили 95% вартісних обсягів поставок.