Кабмін виділив 67 мільйонів на мікрогранти для відкриття бізнесу за програмою "єРобота"

Уряд виділив 67,6 млн грн на надання мікрогрантів українцям, що прагнуть відкрити власну справу або розширити свій бізнес.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня.

"Сьогодні ми ухвалили рішення про чергове виділення коштів переможцям програми "Власна справа" на суму понад 67 млн грн. Невдовзі майже 300 українців, що підготували бізнес-план для старту чи розвитку свого бізнесу, отримають від держави мікрогрант до 250 тис. грн на його реалізацію. Загалом за три з половиною місяці дії урядової програми ми вже профінансували через гранти проекти понад 650 підприємців", – повідомила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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На сьогодні заяви на отримання грантів за різними програмами проекту "єРобота" подали понад 13 тис. українців, близько 2 тис. заяв визнано успішними. На рахунки одержувачів грантів загалом вже перераховано майже 200 млн грн. Програма "Власна справа" користується найбільшим попитом. За цією програмою можна отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн на старт чи розширення бізнесу.

Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".

Нагадаємо, проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.