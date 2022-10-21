Корупція на Одеському припортовому: НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу Грановському

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому народному депутату , якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди державному "Одеському припортовому заводу".

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, зловживання владою або службовим становищем).

Водночас його місце перебування не встановлено, тому про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

НАБУ не вказує прізвища підозрюваного, однак за даними Центру протидії корупції йдеться про екснардепа від БПП Олександра Грановського.

За даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

"Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що вказана схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У НАБУ нагадали, що у березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод", начальнику відділу підприємства та власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.