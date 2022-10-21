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Новини
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Корупція на Одеському припортовому: НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу Грановському

грановский

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому народному депутату , якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди державному "Одеському припортовому заводу".

Як повідомляє пресслужба НАБУ, дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, зловживання владою або службовим становищем).

Водночас його місце перебування не встановлено, тому про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

НАБУ не вказує прізвища підозрюваного, однак за даними Центру протидії корупції йдеться про екснардепа від БПП Олександра Грановського.

За даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

"Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що вказана схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

Корупція на Одеському припортовому: НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу Грановському 01

У НАБУ нагадали, що у березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод", начальнику відділу підприємства та власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

Автор: 

НАБУ (1529) ОПЗ (376) Грановський (150) підозра (156)


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Топ коментарі
+8
Трухін,Рєзніков,Бєня,Чєрвонєнко...і ще один,дуже шустрий такий,чорнявенький, невеликого росточку,який в 42 рочки вже не лох,а найвпливовіший у світі не пам"ятаю хто....🤓
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21.10.2022 20:14
+7
О, і "свинарчуки", і нарік? Все в купі?
Можна детальніше, які у вас притензії до "свинарчуків", і яке відношення нарік має до ЄС?
Ви ж не просто так зареєструвались сьогодні, а щоб фатки привести? Правда?
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21.10.2022 18:00
+7
Ну це вже підкоп під сивочолого гетьмана петруся....він,сердешний,щоденно ощасливлює військовою допомогою ЗСУ (одну й ту саму возить по всіх частинах на камери),а підле НАБУ посміло потривожити наближеного до петруся,заслуженого обрізного....Каравул! Наших б"ють! ненька Україна гине!
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21.10.2022 18:26
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нікогда такого нє било і вот опять.
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21.10.2022 17:35 Відповісти
дабл ко-кодурко, ця новина , змусила ввімкнути інкубатор зареєструватисьвилупитись сьогодні та кукурікнути із накуреної Голландії?
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21.10.2022 18:52 Відповісти
на фото РОЖА именно РОЖА,а не лицо хитрого,жлобного вора-приспособленца ,который,как хитрая тварь,держит свое рыло по ветру,таких сук надо сажать на полную катушку с конфискацией ВСЕГО наворованного ,включая имущества близких и дальних родственников
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22.10.2022 22:20 Відповісти
О, і "свинарчуки", і нарік? Все в купі?
Можна детальніше, які у вас притензії до "свинарчуків", і яке відношення нарік має до ЄС?
Ви ж не просто так зареєструвались сьогодні, а щоб фатки привести? Правда?
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21.10.2022 18:00 Відповісти
Та посадіть вже їх разом із Порошенком, але чомусь ні.
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21.10.2022 19:21 Відповісти
Спочатку треба посадити усіх цих грановських, котрі на слідстві дадуть покази...
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22.10.2022 14:18 Відповісти
Ну це вже підкоп під сивочолого гетьмана петруся....він,сердешний,щоденно ощасливлює військовою допомогою ЗСУ (одну й ту саму возить по всіх частинах на камери),а підле НАБУ посміло потривожити наближеного до петруся,заслуженого обрізного....Каравул! Наших б"ють! ненька Україна гине!
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21.10.2022 18:26 Відповісти
у тебе, приплив ендорфінів від дедуктивних замахів?
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21.10.2022 18:54 Відповісти
ще одне дабл вилупилось та відразу в бій, так когутику?
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21.10.2022 22:19 Відповісти
Трухін,Рєзніков,Бєня,Чєрвонєнко...і ще один,дуже шустрий такий,чорнявенький, невеликого росточку,який в 42 рочки вже не лох,а найвпливовіший у світі не пам"ятаю хто....🤓
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21.10.2022 20:14 Відповісти
Ну так члєнограй це вже еліта нового покоління, можно сказати - інтелігент.
Ось спробуй так майстерно зіграти на піаніно як наш найвеличніший, тоді і зрозумієш всю його велич.
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21.10.2022 20:46 Відповісти
"Водночас його місце (Олександра Грановського) перебування не встановлено..."
Тобто, за сталою практикою, фігуранта завчасно повідомили про те, що мають повідомити про підозру.
Видно не зважаючи, на те, що цей "видатний діяч" у свій час був у бпп, швидко переналаштувався до потреб чинної зевлади і став їй корисним.
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22.10.2022 21:47 Відповісти
Та не може бути такого! Тільки подивиться на це обличчя - сама невинність.
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23.10.2022 02:57 Відповісти
93 млн грн це дійсно доволі серйозно. Але як же з 6 млрд доларів збитку державі однією людиною, яка прикидається бізнесменом? Суди скажуть, що все норма?
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23.10.2022 04:49 Відповісти
давайте, їб..те їх, ми більше не можемо позволити собі на корупціонерів і олігархів, які за гроші готові схоже навіть свою власну дупу продати не тільки цілу країну.
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23.10.2022 19:04 Відповісти

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