Кабмін запустив експериментальний проєкт щодо оформлення посвідчення особи для повернення в Україну

Українці, які опинилися за межами країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення в Україну без своєї присутності.

Відповідний експериментальний проєкт, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Мінреінтеграції, Міністерством закордонних справ та Державною митною службою, 21 жовтня підтримав уряд на своєму засіданні.

Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи Держмитслужби. Це можна зробити на підставі звернення:

одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

одного з батьків;

подружжя;

повнолітньої дитини;

рідного брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

Посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів і діє до трьох місяців. Органи Держмитслужби передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів.

Раніше посвідчення особи на повернення видавалось виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.