Україна та МВФ найближчими тижнями продовжать роботу над Моніторинговою програмою, – голова місії

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Місія Міжнародного валютного фонду за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України повідомила про продуктивні дискусії та продовження у найближчі тижні роботи над запрошеною Києвом Моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

Про це йдеться в заяві глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея, передає Інтерфакс-Україна.

"У Моніторинговій програмі буде викладено політичні наміри влади щодо підтримки макроекономічної та фінансової стабільності та представлено оцінку потреб у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік", – сказано в заяві.

"Таким чином, Моніторингова програма також стане міцним якорем для макроекономічної політики, стане додатковим каталізатором донорської підтримки й допоможе підготувати шлях до повноцінної програми Фонду", – зазначив Грей.

Раніше українська редакція Forbes із посиланням на джерела у МВФ писала, що інструмент Моніторингвої програми (PMB) не передбачає виділення фінансування, він має підготувати країну до повноцінної довгострокової програми, "як тільки дозволять умови".

У звіті МВФ по Україні, присвяченому жовтневому рішенню про виділення додаткового фінансування на $1,3 млрд, зазначається, що можливості українського уряду обслуговувати зобовʼязання є адекватними, враховуючи обставини, але у цьому сенсі існують "надзвичайні ризики".

Водночас МВФ – одна з небагатьох міжнародних установ, яка відмовилася давати прогнози щодо української економіки на найближчі роки через високу невизначеність.

Як повідомлялося, 17 жовтня у Відні розпочала свою роботу місія МВФ по Україні, вона тривала до 20 жовтня включно.

У вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Поки розробляється нова програма, МВФ надав Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,3 млрд.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначав, що Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ вже схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.