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Новини
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Затримка постанови про виїзд чоловіків за кордон пов’язана з доопрацюванням питання застави, – Мінекономіки

кордон

Перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко сподівається на вирішення питання із закордонними відрядженнями в період війни через "єВідрядження" після доопрацювання питання застави.

Про це Свириденко заявила на бізнес-форумі в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли буде доопрацьовано аспект із цією заставою, тоді, думаю, це питання може бути вирішене", – сказала Свириденко.

Свириденко зазначила, що сама заборона на виїзд за кордон, поки в країні триває повномасштабна війна, є правильною, проте наявність механізму тимчасового виїзду представників компаній зовнішньоекономічної сфери, із зарплатою вищою за середню і таких, що не мають боргів перед державою, була б корисною для економіки.

За словами Свириденко, відповідний ІТ-продукт розроблено спільно з Мінцифри, проте основна дискусія виникла навколо ескроу-рахунків та обсягу застави.

"Ця не плата за те, щоб людина виїхала і не повернулася", – наголосила перший віцепрем'єрка.

Як повідомлялося,19 серпня за підсумками засідання уряду був анонсований запуск з 1 вересня в експериментальному режимі програми "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження низку співробітників. яким зараз такий виїзд заборонено.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив відкласти підписання ухвали. У середині вересня він повідомив, що документ має бути доопрацьований, щоб бути більш простим, прийнятним та зрозумілим для бізнесу.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".

Автор: 

кордон (1129) відрядження (9) воєнний стан (136)


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Шалом, крєпостниє!

Шо щє за "борги перед державою"?
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23.10.2022 23:28 Відповісти
Не дають поповнювати батальон "Монако".

Свободу кріпосним, гнаним і голодним!
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24.10.2022 00:59 Відповісти
ай да юлька, ай да ай да-да... шизоиды у власти... есть только надежда, что после окончания войны все эти придурки-запрещалы будут осуждены за нанесение ущерба государству...
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24.10.2022 08:44 Відповісти
Міністерка економіки поширює ідіотські ідеї про відрядження за кордон, тим часом економіка йде на дно
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24.10.2022 09:36 Відповісти
Зрозуміло,борг перед державою є тільки у кріпацького бидла.Нічого,курви зєбані,ви і за це відповідати будете.
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24.10.2022 12:08 Відповісти
Як же страються вивезти айтішніків з країни. Інвалідів готові не випускати, але айтішніків потрібно вивезти
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24.10.2022 12:45 Відповісти

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