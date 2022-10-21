Затримка постанови про виїзд чоловіків за кордон пов’язана з доопрацюванням питання застави, – Мінекономіки

Перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко сподівається на вирішення питання із закордонними відрядженнями в період війни через "єВідрядження" після доопрацювання питання застави.

Про це Свириденко заявила на бізнес-форумі в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Коли буде доопрацьовано аспект із цією заставою, тоді, думаю, це питання може бути вирішене", – сказала Свириденко.

Свириденко зазначила, що сама заборона на виїзд за кордон, поки в країні триває повномасштабна війна, є правильною, проте наявність механізму тимчасового виїзду представників компаній зовнішньоекономічної сфери, із зарплатою вищою за середню і таких, що не мають боргів перед державою, була б корисною для економіки.

За словами Свириденко, відповідний ІТ-продукт розроблено спільно з Мінцифри, проте основна дискусія виникла навколо ескроу-рахунків та обсягу застави.

"Ця не плата за те, щоб людина виїхала і не повернулася", – наголосила перший віцепрем'єрка.

Як повідомлялося,19 серпня за підсумками засідання уряду був анонсований запуск з 1 вересня в експериментальному режимі програми "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження низку співробітників. яким зараз такий виїзд заборонено.

Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль вирішив відкласти підписання ухвали. У середині вересня він повідомив, що документ має бути доопрацьований, щоб бути більш простим, прийнятним та зрозумілим для бізнесу.

Детальніше про можливості виїзду за кордон для чоловіків читайте в матеріалі БізнесЦензор "єВідрядження" не запрацювало, підприємцям не дозволили виїжджати з України. Хто з чоловіків може перетинати кордон?".