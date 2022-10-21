Росія до кінця року може заробити $600 мільйонів на продажу краденого українського зерна, – ЗМІ

Росія має намір вивезти загалом майже 1,8 млн тонн зерна з окупованих територій України у 2022 році, що дозволить їй заробити близько $600 млн.

Про це йдеться в розслідуванні німецького мовника NDR, який посилається на дані російських документів, дані морського трафіку й супутникові знімки, передає Європейська правда.

Згідно з документами, з початку повномасштабної війни Росії проти України з порту Севастополя, що в окупованому Криму, вийшло близько 20 суден, завантажених пшеницею та іншим зерном. Більшість партій були призначені для Сирії, Росії та Туреччини.

Близько 1 млн тонн вкраденого на окупованих територіях України зерна, ймовірно, вже було відвантажено через морські порти в анексованому Криму. Щоб приховати крадіжку зерна, російські транспортні судна вимикають транспондери, що передають геолокаційні дані.

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Судячи з вантажних листів, на які посилається NDR, до кінця 2022 року заплановані ще майже 40 відправлень із Севастополя. Там вказані дати завантаження та обсяги для майбутніх рейсів, що може свідчити про те, що російські окупанти, очевидно, вже організували логістику для вивезення краденого зерна.

Таким чином, Росія може заробити на нелегальному експорті українського зерна близько $600 млн за цінами світового ринку цього року.

Раніше повідомлялося, що за допомогою підставної компанії та приховування геолокації суден Росія змогла викрасти з України зерна на суму щонайменше $530 млн, що можна класифікувати як воєнний злочин.