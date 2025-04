Instagram тестує додавання пісень у профіль

Соціальна мережа Instagram внутрішньо тестує функцію, яка дозволяє користувачам додавати пісні до своїх профілів.

Про це повідомляє Mashable із посиланням на коментар компанії.

Як сказано в повідомленні, ця функція є "внутрішнім прототипом", і вона не тестується зовні.

Функція з’явиться у профілі Instagram у самому низу біографії, під розділом посилань.

Оскільки ця функція не проходить зовнішнє тестування, немає впевненості, що Instagram зробить її загальнодоступною.

Функція дещо нагадує соцмережі нульових. Аналогічна можливість була в MySpace. Коли соцмережа була на піку популярності між 2005 і 2008 роками, користувачі могли додавати пісні до свого профілю MySpace.

Можливість додавати пісні до профілів не померла, коли MySpace втратив популярність. Ексклюзивний додаток для знайомств Raya дозволяє своїм користувачам додавати пісні до свого профілю, щоб потенційні партнери могли переглядати фотографії партнера під час відтворення пісні на їхній вибір.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc