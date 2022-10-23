Мінреінтеграції відкриває рахунок для допомоги жителям звільнених територій та евакуйованим особам
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкриває рахунок для допомоги жителям звільнених територій та евакуйованим особам.
Про це йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.
Надання грошової та гуманітарної допомоги евакуйованим українцям і мешканцям звільнених територій відбуватиметься за рахунок коштів, що надходитимуть на гуманітарний рахунок Мінреінтеграції, відкритий у Національному банку.
Зазначається, що на нього зможуть надходити кошти донорів.
Зокрема, за рішенням комісії, що буде створена при Мінреінтеграції, кошти на закупівлю харчів, одягу, ліків, а також на евакуацію громадян та облаштування місць їх компактного розміщення будуть за потреби передаватись обласним військовим адміністраціям.
Постанова набере чинності з 1 листопада.
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