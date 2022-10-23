Україна веде перемовини про видачу документів за кордоном із п’ятьма країнами ЄС
Україна планує розширення видачі документів для своїх громадян за кордоном, наразі уряд веде перемовини про таку можливість із п’ятьма країнами Євросоюзу.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну за результатами засідання Робочої групи щодо захисту прав і свобод громадян України, які перебувають на території держав-членів ЄС та інших держав як тимчасово переміщені особи.
Під час зустрічі учасники обговорили роботу над забезпеченням українських громадян за кордоном документами, зокрема посвідченнями водія та в подальшому запуск роботи мобільних центрів Сервісних центрів МВС на території держав-членів ЄС.
Наразі у польських містах Варшава, Краків та Гданськ відкрито відокремлені підрозділи ДП "Документ", де українці можуть отримати паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Однак обмін посвідчень водія на теперішній час здійснюється лише у Варшаві.
Наразі ведуться переговори і планується розширення видачі документів у Чехії, ІспаніЇ, Словаччині, Туреччині та Німеччині.
Окремо учасники розглянули питання доступу до освіти за кордоном, в тому числі дошкільної. Наразі у 32 країнах працює 211 закладів, які надають освіту з урахуванням українознавчого компоненту (включно з суботніми та недільними школами) та 85 класів з українською мовою навчання. У закладах загальної середньої освіти за кордоном викладають українською мовою та за українськими державними стандартами 2 174 вчителі.
Учасники звернули увагу на важливість залучення українських дітей за кордоном до навчання за українською програмою та в українських школах. Крім того, було домовлено проаналізувати навантаження на дітей, які навчаються одночасно в закордонній та українській школах, і запропонувати варіанти ефективного поєднання.
Під час зустрічі було представлено новий онлайн-інструмент від ЄС для пошуку роботи, який допоможе тимчасово переміщеним українцям працевлаштуватися в країнах ЄС.
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