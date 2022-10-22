Росія створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією для гальмування "зернової ініціативи", – Зеленський

Цими тижнями стає дедалі напруженішою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Росія штучно створила чергу зі 150 суден з українською агропродукцією у Чорному морі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Ворог робить усе, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року.

На сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов’язання з постачання нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів", – зазначив він.

За словами глави держави, кожен день перебування суден із продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги в країнах, що споживають українську агропродукцію.

"Ось лише деякі держави, у які затримується експорт продовольства з вини Росії: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія. Наші партнери – ООН, Туреччина та інші – повністю поінформовані щодо цієї ситуації", – додав Зеленський.

Він додав, що за час роботи зернової ініціативи через російське гальмування Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства, що дорівнює річному обсягу споживання для 10 млн людей.

"Росія робить усе, щоб як мінімум сотні тисяч із цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС або загинуть від голоду. А ми ж із партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглась, а й щоб працювала на 100% потужності", – підкреслив президент.

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Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявляв про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскільки українське зерно нібито йде не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. Однак позицію Путіна підтримав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

У Кремлі також заявляли про невиконання умов "зернової угоди", строк якої спливає наприкінці жовтня, у частині скасування всіх обмежень на експорт російського зерна та добрив.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".