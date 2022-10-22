Вранці ворог випустив по Україні ракет на $300 мільйонів, – Forbes

Зранку 22 жовтня російські війська атакували Україну ракетами загальною вартістю у $300 млн.

Про це свідчать підрахунки українського Forbes.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, росіяни здійснили масований ракетний обстріл 22 жовтня о 7:00. Атакували щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Також росіяни атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків. Тобто всього російські війська випустили 33 ракети за ранок.

Водночас українські Повітряни сили збили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 5 крилатих ракет "Калібр".

За оцінками видання, вартість однієї ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн. Тобто, приблизно за один ранок 22 жовтня Росія випустила по Україні ракет на понад $300 млн.

Як повідомлялося, "Укренерго" обмежило енергопостачання у Києві та десяти областях. Зокрема, йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області.

У компанії наголосили, що масштаб сьогоднішніх пошкоджень співставний або може навіть перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.