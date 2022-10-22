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Новини
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У КМДА не відкидають, що киянам доведеться сидіти без тепла через ворожі обстріли

опалення

Київська влада не відкидає можливість ситуації, де киянам доведеться залишитись без світла і тепла через постійні російські атаки об’єктів критичної інфраструктури.

Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в інтерв’ю Економічній правді.

За його словами, відключення будуть пов’язані не з дефіцитом газу чи технологічними питаннями, а з тим, що країна-терорист руйнує наші енергетичні об’єкти.

"Я не прогнозист, але відповідаю саме за цей напрямок. Ми плануємо свою діяльність з урахуванням того, що такі випадки будуть. Ми до цього готуємося", – зазначив чиновник.

Пантелеєв пояснив, що через територіальну диверсифікацію опалювальної мережі в Києві проблеми виникатимуть в тих районах, де будуть пошкодження. Адже система достатньо велика й інертна – це понад 3 тисячі кілометрів трубопроводу і велика кількість джерел.

Як повідомлялося, 20 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон

Автор: 

КМДА (863) Київ (4679) опалювальний сезон (1151)


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Зупиняйте електрички. На них багато йде електроенергії, якраз від пошкодженої ТЕЦ біля жд вокзалу. Дачна шарова пенсота і село на маршрутках і автобусах спокійно доїде. Чому через них кияни мають сидіти в темояві і холоді.
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22.10.2022 19:16 Відповісти
Якби домівки киян мали автономне опалення, то може проблем було б менше?
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23.10.2022 18:13 Відповісти

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