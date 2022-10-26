Українці у вересні збільшили витрати за кордоном до $1,5 мільярда, – Мінфін

Тенденція щомісячного зниження чистих витрат українців за кордоном, яка спостерігалася з травня цього року, була порушена у вересні, коли ці витрати зросли до $1,5 млрд з $1,3 млрд у серпні.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на Міжнародній експертній конференції з відновлення України в Берліні, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, якщо у січні-лютому ця стаття платіжного балансу була близько нуля, то в березні дефіцит по ній зріс до $1,6 млрд, у квітні – до $1,7 млрд, а травні – до $2,4 млрд.



У наступні місяці він скорочувався: у червні – до $1,9 млрд, у липні – до $1,4 млрд та у серпні – до $1,3 млрд.



"Щоб люди поверталися, потрібно створити безпечні умови", – наголосив Марченко.



За даними ООН на 18 жовтня, загалом з України з початку повномасштабної війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 14,3 млн осіб. Водночас в Україну з 28 лютого по 18 жовтня в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 6,9 млн осіб.