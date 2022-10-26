Держфінмоніторинг заблокував операції на 3,5 мільярда через можливу причетність до агресії РФ

Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що в умовах воєнного часу вживалися посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У межах операційної діяльності, за дев’ять місяців 2022 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд грн.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп", – йдеться у повідомленні.

Так, за дев’ять місяців Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та Білоруссі щодо України.

У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 3,55 млрд грн.