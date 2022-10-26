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Держфінмоніторинг заблокував операції на 3,5 мільярда через можливу причетність до агресії РФ

налоги,деньги,гривня,налоговый

Державною службою фінансового моніторингу України протягом дев’яти місяців 2022 року заблоковано понад 3,5 млрд грн фіноперацій осіб, підозрюваних у причетності до військової агресії РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що в умовах воєнного часу вживалися посилені заходи щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У межах операційної діяльності, за дев’ять місяців 2022 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 653 матеріали (з них 400 узагальнених матеріалів та 253 додаткових узагальнених матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 41,1 млрд грн.

"Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп", – йдеться у повідомленні.

Так, за дев’ять місяців Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та Білоруссі щодо України.

У ході зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторингом зупинено (заблоковано) кошти у сумі 3,55 млрд грн.

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Білорусь (1582) росія (14194) блокування (189) Держфінмоніторинг (15)


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