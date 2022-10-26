СБУ затримала депутата ОПЗЖ та керівника філії столичного банку через хабарі за перетин кордону

Служба безпеки заблокувала канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У Києві та Луцьку затримано двох організаторів нелегальних трафіків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Одним із них виявився депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ. Зазначається, що він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

"Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону. Вартість таких "послуг" депутата становила від $3 тис. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта", – уточнили правоохоронці.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей. Співробітники СБУ затримали обох зловмисників в обласному центрі під час передачі частини неправомірної вигоди.

Водночас ще один канал нелегальної міграції ліквідовано у Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків.

"За $16 тис. він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби. Співробітники СБУ задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди", – зазначили в СБУ.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив міру запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.