МВФ збиратиме гроші для України від інших країн до затвердження нової кредитної програми, – Георгієва

Міжнародний валютний фонд (МВФ) наразі веде переговори з Україною, проте до появи визначеності щодо грошової програми пропонує підтримувати країну через спеціально створений та адміністрований Фондом рахунок, на який можуть перераховувати кошти уряди інших країн.

Про це повідомила директор-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми маємо рахунок, що адмініструється Фондом, через який кошти можуть бути спрямовані для таких виплат Україні. На даний момент ми виплатили $2,2 млрд з цього адміністрованого рахунку Фонду", – сказала вона у відповідь на питання про можливості покриття дефіциту держбюджету України у 2023 році, що оцінюється Києвом у $38 млрд.



"З точки зору ресурсів фонду – це лише початок (early days). Зараз ми взаємодіємо з урядом, і наступного місяця ми працюватимемо над тим, щоб побачити, на якому етапі, на яких умовах та в якому розмірі потрібно фінансувати", – додала Георгієва.



Вона нагадала, що у 2022 році безпосередньо Фонд направив Україні $2,7 млрд екстреного фінансування.



Виступаючи на міжнародній експертній конференції у Берліні, очільниця МВФ вказала, що, за поточними оцінками Фонду, щомісячні потреби України у фінансуванні в 2023 році в кращому разі становитимуть близько $3 млрд, проте з урахуванням додаткового фінансування закупівлі газу та ремонту критичної інфраструктури швидко досягнуть $4 млрд.



"Нещодавні ракетні атаки… не лише підтверджують правильність цих оцінок, а й змушують нас розглядати верхню межу $5 млрд", – додала вона.



Георгієва додала, що формування політики в умовах війни неймовірно складне, тому має бути ще багато роботи.



"Наш наступний крок – працювати з українською владою над підготовкою до Програмного моніторингу за участю ради директорів (PMB). Це допоможе встановити макроекономічні рамки та ключові короткострокові політики для України зараз. PMB допоможе каталізувати терміново необхідну підтримку з боку донорів і прокладе шлях до кінцевого переходу до повноцінної програми МВФ", – наголосила директор-розпорядниця.

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Як повідомлялося, уряд України і Міжнародний валютний фонд (МВФ) наразі ведуть перемовини про початок окремої Моніторингової програми, або PMB (Program Monitoring with Board involvement), яка не передбачає виділення коштів.

Водночас проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений парламентом у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, у тому числі $15 млрд від МВФ.