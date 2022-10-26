Росія обмежила рух вантажівок в окупований Крим через черги і погану погоду

З 27 жовтня у Краснодарському краї РФ частково обмежать проїзд вантажного транспорту до поромної переправи через Керченську протоку в окупований Крим.

Як повідомила місцева влада регіону, це обмеження має на меті зменшити час простою великовантажного транспорту на підходах до Керченської протоки, передає російський Інтерфакс.

Вони діятимуть до стабілізації ситуації із завантаженням поромів, враховуючи несприятливі погодні умови.

При цьому у напрямку Керченської протоки пропускатимуть вантажі військового призначення, спеціальні вантажі, фармацевтичну продукцію та техніку, необхідну для відновлення інфраструктури. Також через переправу продовжать перевозити товари, що швидко псуються, окремі види соціально значущих продовольчих і непродовольчих товарів першої необхідності.

"Для решти вантажного транспорту можливістю проїхати на Кримський півострів стане альтернативний сухопутний маршрут – від Таганрога (Ростовська область) до Джанкоя (Крим)", – додали в оперштабі Краснодарського краю.

Згодом у Мінтрансі РФ додали, що рух вантажного транспорту автомобільною частиною Керченського мосту вдасться відновити не раніше 1 грудня.

Зараз для переміщення через Керченську протоку вантажівкам доступно три варіанти маршрутів: альтернативним наземним автодорожнім шляхом, через Керченську поромну переправу, з перевантаженням на залізничний транспорт.

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Як зазначає Мінтранс РФ, у зв'язку зі значним часом очікування для завантаження на пороми на маршруті "Порт Кавказ - порт Керч" влада визначила списки пріоритетних вантажів, які насамперед приймаються до перевезення поромами.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на автомобільній частині Керченського мосту в окупований Крим стався підрив вантажного автомобіля, після чого спалахнули паливні цистерни залізничного складу. В результаті впали два прольоти автомобільного полотна гілки, що йде з Краснодара до Керчі. Автомобільна нитка з Керчі на Тамань вціліла. Рух легкових автомобілів та поїздів мостом відновився ввечері того ж дня. Рух автобусів мостом відновився 17 жовтня. Водіїв вантажівок раніше попросили скористатися поромною переправою.