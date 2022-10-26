ДБР знайшло на митниці схему контрабанди цигарок із Білорусі під час війни

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом нібито транзиту через Україну.

Як повідомляє пресслужба ДБР, задокументовано ввезення учасниками схеми понад 50 млн пачок цигарок вартістю на $440 тис.

За попередніми підрахунками слідства, державний бюджет внаслідок цього втратив 80 млн гривень митних платежів та податків.

"Через неможливість прямих поставок з Білорусі, організатори "проклали" маршрут через Європу. У супровідних документах для європейських контрольних служб вони вказували, що товар нібито прямує транзитом до Грузії. Але на румунсько-українському кордоні вантажівки з цигарками проїжджали вже за іншими документами – під виглядом порожнього транспорту", – пояснили у ДБР принцип, за яким було організовано схему.

Працівники митниці приймали фальшиві документи перевізників та не складали жодних протоколів про ввезення цигарок.

"При цьому вони достеменно знали, що знаходиться у вантажівках. Нелегально ввезені цигарки продавали на території України", – додали у ДБР.

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В рамках досудового розслідування 24 жовтня двом старшим державним інспекторам Чернівецької митниці повідомлено про підозру у співучасті в ухиленні від сплати обов'язкових платежів, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, в умисному введенні в обіг небезпечної продукції, службовому підробленні, а також перевищенні влади, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу та відсторонення осіб від займаних посад.