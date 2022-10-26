ДТЕК Ахметова оцінив збитки своїх теплових електростанцій з початку року у 17,6 мільярда

Теплоенергетичні станції енергетичного холдингу ДТЕК за січень-жовтень 2022 року отримали 17,6 млрд грн збитків, більше третини яких – у третьому кварталі.

Про це повідомив голова ДТЕК Максим Тімченко, передає Інтерфакс-Україна.

"За вісім місяців (війни, – ред.) наші ТЕС отримали 17,6 млрд грн збитків", – сказав Тімченко.

За його даними, збитки ТЕС ДТЕК у першому кварталі 2022 року склали 3,6 млрд грн, другому – 4,9 млрд грн, третьому – 6,36 млрд грн та у жовтні – вже 2,74 млрд грн.

Водночас він не уточнив фінрезультати інших підприємств, що входять до складу ДТЕК, зокрема тих, що займаються видобутком вугілля та експортом електроенергії.

Крім того, Тимченко зазначив, що збитки, завдані компанії з 10 жовтня, після масованих ударів російських військ по енергооб'єктах України, становили приблизно $40 млн.

"Це ті збитки, які завдано нами за тиждень. Ця цифра не відображає весь масштаб руйнувань, які були до цього і які ми вже профінансували зі своїх джерел. Загальний обсяг обчислюється мільярдами гривень", – додав він.

У зв'язку з цим Тімченко наголосив на необхідності підтримки з боку держави для ДТЕК, а також підвищення максимальних цін на електроенергію для бізнесу.

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Як повідомлялося, у серпні Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала перевірку через можливий продаж електроенергії електростанціями ДТЕК Ахметова іншому бізнесу мільярдера за заниженими цінами.

За даними НКРЕКП, середньозважені ціни продажу "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго" на електронних аукціонах на Українській енергетичній біржі у квітні та травні 2022 року були нижчими, ніж середньозважені ціни інших виробників і не покривали собівартість виробництва електроенергії генеруючими компаніями ДТЕК. У самому ДТЕК ці звинувачення заперечували.

У структуриу "ДТЕК Енерго" входить бізнес із видобутку вугілля та виробництва електроенергії з вугілля у структурі холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.