Росія почала купувати дороге білоруське дизпаливо для підтримки режиму Лукашенка, – ЗМІ

Росія субсидуватиме закупівлю палива у білоруських НПЗ, які втратили ринки збуту внаслідок запроваджених проти режиму Олександра Лукашенка санкції.

За даними російського видання "Коммерсант", держкопманія "Промсырьеимпорт" вже почала продавати куплене за високими цінами білоруське дизпаливо на санкт-петербурзькій біржі.

За словами джерел видання, постачання палива з Білорусії субсидуватиметься за рахунок бюджетних виплат за демпфером.

Схема виглядатиме так: російська держкомпанія "Промсырьеимпорт" (належить Росмайну) купує за високими цінами паливо на НПЗ Білорусії, потім реалізує його на російській біржі, а різницю в ціні компанії компенсують із бюджету Росії.

"Промсырьеимпорт" вже перебуває під санкціями США за постачання іранської нафти до Сирії. Ця ж компанія є оптовим постачальником палива та газу до окупованого Криму.

У вересні уряд РФ наділив її правом реалізації на території Росії бензину та дизпалива, які вироблені "іноземною організацією", а також правом претендувати на отримання демпфера. Під критерії "іноземної організації" підпадає білоруський "Бєлнафтохім", якому належать Новополоцький та Мозирський НПЗ.

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За словами одного із співрозмовників, поки обсяги імпорту з білоруських НПЗ до Росії невеликі – близько 8,5 тис. тонн міжсезонного дизпалива з 10 по 24 жовтня. Виплати за демпфером на такий обсяг можуть становити 200 млн рублів.

Видання зауважує, що проблеми білоруських НПЗ зі збутом виробленого палива загострилися після припинення експорту до України. Раніше Білорусь забезпечувала 45% сукупного імпорту бензину в Україну та 37% імпорту дизпалива – 1,04 млн тонн і 2,97 млн тонн.

Білоруська переробка також значно постраждала через санкції – у квітні влада країни повідомляла про падіння завантаження місцевих НПЗ вдвічі.

Виплати за демпфером у тому разі, якщо в Росію буде перенаправлено весь обсяг палива, який Білорусь раніше постачала на Україну, оцінювали у 5,5 млрд рублів щодо бензинів і 58 млрд рублів щодо дизпалива.