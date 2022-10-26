Президент Казахстану заявив про плани збільшити експорт нафти в обхід Росії

Казахстан має намір диверсифікувати коридори для експорту вуглеводневої сировини зі зростанням видобутку нафти.

Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, виступаючи в республіканському громадському штабі як кандидат у президенти, передає enkorr.

"У міру зростання видобутку нафти ми диверсифікуватимемо коридори для експорту вуглеводневої сировини", – сказав Токаєв.

Він також наголосив на важливій ролі, відведеній Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту у справі збільшення транзитних і експортних можливостей республіки.

"Ми зробимо Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут основною сполучною ланкою, яка сприятиме більш повній реалізації наших транзитних і експортних можливостей. Ми посилимо морські порти й флот, створимо на Каспійському морі контейнерний хаб", – пояснив Токаєв.

Як повідомлялося, роботу основного маршруту для експорту нафти з Казахстану через територію РФ забезпечує підконтрольний Росії "Каспійський трубопровідний консорціум". За останній рік він неодноразово призупиняв експорт казахстанської нафти з різних причин.

При цьому видобуток нафти в Казахстані 2023 року зросте до 92,6 млн тонн.