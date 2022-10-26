Корупція на ремонті доріг: НАБУ повідомило про підозру колишньому голові Полтавської ОДА

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у середу, 26 жовтня, повідомили про підозру колишнім голові Полтавської обласної державної адміністрації, його заступнику та раднику.

Як повідомляє пресслужба САП , їх підозрюють у одержанні неправомірної вигоди та шахрайстві (ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у серпні 2017 року голова ОДА за пособництва своїх першого заступника та радника попросив та отримав 176 тис. євро (5 млн гривень на той час) за перемогу компаній підприємця у тендерах ОДА на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення області.

"У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю більше 7,5 млн гривень, як подарунок на свій день народження", – зазначається у повідомленні.

Крім того, слідство встановило, що у 2018 році голова Полтавської ОДА за пособництва спільників нібито "позичив" у цього бізнесмена 85 тис. євро, обіцяючи повернути борг за тиждень. Однак повернув лише частину коштів – $50 тис., а решту залишив собі.

НАБУ та САП не називають прізвищ підозрюваних, проте відомо, що з 2014 по 2019 рік Полтавську ОДА очолював Валерій Головко, до цього він був народним депутатом від фракції "Батьківщина".

Читайте також: Корупція на Одеському припортовому: НАБУ повідомило про підозру колишньому нардепу Грановському

Як повідомлялося, у березні 2019 року президент Петро Порошенко звільнив Валерія Головка з посади голови Полтавської ОДА, а також ініціював звільнення його заступника Андрія Пісоцького через "серйозні претензії з боку Національного антикорупційного бюро".

Перед цим НАБУ провело обшуки у Головка, Пісоцького, його радника Олександра Литвинова та начальника Департаменту будівництва та ЖКГ Тимофія Голбана.

За даними слідства, фіндиректор консорціуму "Алві Род" Альбер Уваров отримав вимогу від першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького придбати для голови ОДА Валерія Головка новий автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG як подарунок на його день народження. 16 листопада 2017 року Уваров придбав новий такий автомобіль вартістю близько 120 тисяч євро та витратив ще близько 170 тисяч євро на його тюнінг.

За даними "Прозорро", концерн "Алві Род" у 2016 році отримав замовлення від департаменту будівництва Полтавської ОДА на експлуатаційне утримання доріг області, вартість угоди склала 97,94 млн грн.

Засновниками концерну вказані ТОВ "Алві Род", латвійське ТОВ "Албуве" та німецькі Командитне товариство "Бау КГ Райнбек" та Командитне товариство "Баукг Ральштедт гмбх". Бенефіціарами вказані азербайджанець Амедов Азер Юсіф огли та німець Антоніацці Берндт-Ральф.