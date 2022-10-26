"Укртелеком" Ахметова оцінив втрати через війну і руйнування майна у 650 мільйонів

За результатами роботи дев’яти місяців 2022 року "Укртелеком" отримав загальний дохід у розмірі майже 4,2 млрд грн. Через втрату контролю над частиною телеком інфраструктури та припинення надання послуг на тимчасово окупованих територіях загальний дохід за цей період зменшився на майже 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

EBITDA компанії за дев'ять місяців склала 975 млн грн, а EBITDA margin – 23,3%.

Також "Укртелеком" розпоряджається майном, яке було вивільнене завдяки модернізації технологічної інфраструктури. Доходи від комерційної оренди за три квартали цього року склали понад 273 млн грн, що на майже 15% менше, ніж рік тому. Це зумовлено, в тому числі, й втратою низки об’єктів нерухомості в тимчасово окупованих населених пунктах та непоодинокими руйнуваннями внаслідок ракетних обстрілів.

Попередня оцінка вартості зруйнованих та пошкоджених будівель, втраченого обладнання, телеком мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становить майже 650 млн грн.

Зазначається, що в передвоєнні роки одним зі стратегічних напрямків модернізації мережі "Укртелекому" була оптимізація використання технологічних енергоресурсів. За останні три роки такі витрати електроенергії скоротилися на 41%: зі 155 млн кВт-год. у 2018 році до 92 млн кВт-год. у 2021 році. Компанія продовжує й у воєнний час реалізовувати довгострокову програму з енергоефективності.