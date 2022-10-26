USAID надасть субгранти на 36,6 мільйона на проєкти водокористувачів у Одеській та Черкаській областях

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку надасть субгранти на 36,6 млн грн для водокористувачів.

Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики.

Зокрема, USAID запрошує подавати концепції проектів на одержання субгранту для впровадження нових технологій зрошення, енерго- та водозберігаючого обладнання та автоматизації зрошення у пілотних організаціях водокористувачів.

Метою цієї субгрантової програми є просування процесу земельної реформи, сприяння інноваціям у зрошенні, розширення прав і можливостей земле- та водокористувачів, допомагаючи їм запровадити сучасне зрошення через впровадження нових технологій і автоматизацію зрошення, закупівлю та встановлення енерго- та водозберігаючого обладнання для скорочення непродуктивних втрат води, зменшення споживання енергії та збереження родючості ґрунту.

Діяльність за цим субгрантами передбачає розробку та реалізацію двох пілотних проєктів для організацій водокористувачів у Одеській та Черкаській областях, у районах, де зараз не ведуться бойові дії та де є потреба у відновленні або модернізації зрошувальних систем.

Територія обслуговування одного пілотного проєкту має становити не менше 200 га. Програма USAID AGRO планує надати до 36,6 млн грн за допомогою двох субгрантів (до 18,3 млн. грн. на один субгрант одній організації водокористувачів). Остаточна сума залежить від діяльності в рамках договору субгранту та остаточних переговорів.

Субгрантова діяльність може включати наступне:

модернізація насосної станції;

придбання/заміна дощувальної техніки;

будівництво інфраструктури краплинного зрошення;

встановлення системи водообліку;

заміна зрошувальних трубопроводів;

проведення протифільтраційних заходів на відкритих каналах;

придбання обладнання для обслуговування зрошувальної мережі;

облаштування системи дистанційного управління поливом;

облаштування системи моніторингу вологості ґрунту;

будівництво поливу для тепличного комплексу;

облаштування сплінклерного поливу для саду.

Перелік не є вичерпним і може доповнюватися або скорочуватися відповідно до потреб організації водокористувачів.

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – це 7-річний проєкт (2019-2026), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується компанією "Кімонікс Інтернешнл". Метою проєкту є прискорення економічного розвитку сільських громад в Україні, які потребують найбільшої підтримки шляхом покращення управління в аграрному секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств, які успішно інтегруються в конкурентоспроможні українські та міжнародні ринки.